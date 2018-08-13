Kır kırlangıçları göçe hazırlanıyor

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Dicle Nehri kenarındaki sazlıklarda yuva yapıp yumurtlayan yüzlerce kır kırlangıcının yavruları büyümeye başladı. Kırlangıçların iki hafta içinde Afrika kıtasının Güney Sahra bölgesi ile Arap Yarımadası\'na göç edeceği belirtildi.

Her yıl nisan ve mayıs aylarında \'bataklık, ev, fırtına, karakanatlı batalık, kaya, kızıl, kum kırlangıcı\' türleriyle Türkiye\'ye gelen kır kırlangıçları, Diyarbakır\'daki Hevsel Bahçeleri\'nin bulunduğu Dicle Vadisi\'nde, Dicle Nehri kenarındaki sazlıklara yuva yapıyor. Yuvalara 5 ile 8 kadar yumurta bırakıp, iki haftalık kuluçka döneminden sonra da yavrularını üç hafta içerisinde büyüten kır kırlangıçlarının bu sezonki üçüncü dönem yavruları da büyümeye başladı.

GÜNDE 300 KİLOMETRE UÇUYORLAR

Dicle Nehri kenarındaki sazlıklarda yüzlerce yavru kır kırlangıcı, uçmayı öğrenmeye çalışıyor. Anne kuşlar da yavrularını böceklerle besliyor. Günde 300 kilometre uçabilen kır kırlangıçlarının iki hafta içinde Afrika kıtasının Güney Sahra bölgesi ile Arap Yarımadası\'na göç edeceği belirtildi.



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