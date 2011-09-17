Kır düğünüyle evleniyorlar





T24- Son olarak “Seni Bana Yazmışlar” adlı komedi dizisiyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Cemal Hünal, uzun süredir birlikte olduğu kemancı sevgilisi Lale Cangal’la bugün evleniyor.







Hürriyet'in haberine göre, Çift, yalnızca ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katılacağı bir kır düğünüyle hayatlarını birleştirecek. Cangal’ın nikâh şahitliğini Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Onursal Şefi Gürer Aykal yapacak. Hünal ve Cangal geçtiğimiz yıl gizlice evlendikleri iddiasıyla gündeme gelmiş, ancak dedikoduları yalanlamışlardı.

Lale Cangal, düğün öncesi Twitter’daki sayfasına “Lale Cangal ciaoo, Hünal geliyor” yazdı.