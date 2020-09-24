KİPTAŞ'tan riskli binalarda oturanlar için konut kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, Pendik ilçesinde bulunan Yeşilce Aydos projesindeki stok daireleri İstanbul’da riskli yapı raporlu binalar veya riskli alandaki evlerde oturanlar için satışa çıkarıyor.

Kampanya ile mevcut yapı stoğunun verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. KİPTAŞ, konut kampanyası ile olası İstanbul depremi konusunda farkındalığı artırmak, yapı güvenliği bilincini üst seviyeye taşımak istiyor.

KİPTAŞ, kampanya kapsamında, 10 blok 331 konuttan oluşan Pendik Yeşilce Aydos projesindeki hemen teslim 100 daireyi satışa sunacak. Kampanya kapsamındaki daireler, öncelikle İstanbul'da riskli yapı raporlu bulunan veya riskli alandaki evlerde oturanlar için satışa çıkacak.

''Farkındalık yaratmak istedik''

Kampanya hakkında bilgi veren KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "İstanbul'un dayanıklı yapı kullanım oranının artırılmasına yönelik, 'kısıtlı kaynak maksimum verim' temelli, dönüşüm modeli geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Afet risklerinin doğurduğu kırılganlıklara karşı dayanıklı kentleşme hedefleri çerçevesinde, kamu otoritesi koordinasyonunda riskli yapı sahiplerini mevcut yapı stoğu ile eşleştirmemiz, tartışmasız en hızlı çözümdür. Biz de bu model kapsamında farkındalık yaratmak için stok dairelerimizi, öncelikle, riskli yapıda veya riskli alanda oturan mülk sahiplerine satışa sunuyoruz. 2020 Şubat ayında da benzer kampanyayı, 272 konut için yapmıştık. Mevcut yapı stoğunun verimli kullanımı için bu adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kampanya ile ilgili bilgiler KİPTAŞ’ın internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesaplarında yer alıyor.