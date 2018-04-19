Kipa saldırısının muhtemel faili polise teslim oldu

Berlin'de Salı günü Yahudi olduğunu zannettiği iki kişiye saldırdığı iddia edilen üç şüpheliden biri polise teslim oldu. Alman Bild ve Berliner Zeitung gazetelerinde yer alan haberlerde saldırganın 19 yaşında Filistin kökenli Suriyeli bir sığınmacı olduğu ve Almanya'ya ne zaman geldiğinin bilinmediği bildirildi.

Berlin savcılığı, avukatıyla birlikte polise giderek teslim olan şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Mağdur Adam A'nın çektiği videoda, şüphelinin Adam A'ya Arapça Yahudi karşıtı hakaretler ettiği ve bir kemerle defalarca vurduğu görülüyor.

İsrailli Arap bir aileden geldiğini söyleyen Adam A. Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, ilk kez taktığı kipanın İsrailli bir arkadaşının hediyesi olduğunu ifade etmişti. Kipayı hediye eden arkadaşının Almanya'da bir Yahudi olmanın zorluklarından söz ettiğinde kendisinin bu görüşün aksini kanıtlamak için kipayla sokakta yürümeyi deneyimlemek istediğini söyleyen Adam A; saldırıdan çok, etraftakilerin tepkisizliğinin kendisini dehşete düşürdüğünü belirtmişti.

DWSÖ,CÖ

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