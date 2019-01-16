Kınık'ta 6 milyar tonluk kömür rezervi bulundu

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kınık ilçesinde özel şirketin 5 yıldır yaptığı çalışmalar sonucunda, 6 milyar ton kömür rezervine ulaşıldı. Rezervden yıllık 10 milyon ton kömür çıkarılması için hazırlıkların büyük oranda tamamlandığı, gelecek Haziran ayında tam kapasite çalışmaya başlanacağı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK verilerine göre, Kınık\'ta 5 yıldır sürdürdüğü galeri açma çalışmalarını tamamlayan özel şirket, kırsal Elmadere Mahallesi\'nde 6 milyar tonluk kömür rezervine ulaştı. Rezervden yılda 10 milyon ton kömür çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Bölgedeki kömür rezervinin Türkiye\'nin evsel ve sanayi olarak 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğuna dikkat çekildi.

Geniş kömür yataklarına ulaşan şirket, galerilerden çıkarılacak kömürün yukarı taşınmasını sağlayacak \'desandre\' diye bilinen vinç ve raylı sistemi kurmak için çalışmalara başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu yılın Haziran ayı itibarıyla bölgedeki kömürün çıkarılarak, dökme ve paketlenmiş halde Türkiye\'de satışa sunulmasının planlandığı bildirildi.

1200 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Elmadere Mahallesi\'ndeki maden sahasında incelemelerde bulunan Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, AK Parti İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kınık Esnaf Odası Başkanı Uğur Ağar ve Kınık Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür; maden şirketinin genel müdürü Muzaffer Polat\'tan bilgi aldı. Polat, çıkardıkları kömürü doğrudan piyasa sunacaklarını belirtip, bu sayede sadece kendilerinin değil, ilçedeki başta taşımacılık işi ile uğraşan kamyon ve TIR sahipleri olmak üzere, pek çok sektörün ciddi kazançlar sağlayacağını ve oldukça fazla istihdam yaratılacağını kaydetti. Öncelikli hedeflerinin Kınık esnaf ve sanatkârlarını korumak olduğunu da kaydeden Polat, \"İlk etapka 1200 kişi istihdam edeceğiz. Bunun büyük bölümünü de Kınık halkı arasından tercih edeceğiz\" dedi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise \"Haziran ayında kömür çıkartılmaya başlanacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllık 10 milyon ton kömür çıkartılacak olması ciddi bir rakam. Şu an madende 450 kişi çalışıyor. Daha da istihdam sağlanacağı söyleniyor. Kınık\'ta işsizlik sorunu tamamen ortadan kalkacak. Bu çıkartılacak kömürden gelecek olan ecrimisil bedeli de Belediyemize ciddi bir gelir sağlayacak. Biz, maden şirketine bugüne kadar verdiğimiz her türü desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğiz\" dedi.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Mustafa Ergün ve Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür, maden şirketinin genel müdürü Muzaffer Polat\'a günün anısına fincan takımı hediye etti.



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