Kınık Höyük'te bir tapınak daha bulundu

Niğde'de Kınık Höyük'te devam eden kazı çalışmalarında, Helenistik döneme ait 2 bin 100 yıllık tapınak bulundu.

Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki Kınık Höyük'te, devam eden kazı çalışmalarını, İtalyan ve Türk arkeologlar yürütüyor. Yaklaşık 2 yıl önce Pers dönemine ait 2 bin 500 yıllık tapınak bulunan höyükte, bu kez de Helenistik döneme ait 2 bin 100 yıllık tapınak ortaya çıkarıldı.

Kazı başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso, kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, kazılarda Helenistik dönem ve geç Pers dönemine ait tapınak bulduklarını belirtti.

Kınık Höyük’te ilk olarak yaklaşık 2 yıl önce geç Pers dönemine ait 2 bin 500 yıllık tapınak bulduklarını anımsatan D'Alfanso, "Tapınağı bulduğumuz yerin hemen alt kısmında kazılara devam ettik ve günümüzden 2 bin 100 yıl öncesine Helenistik dönemine ait bir tapınak daha ortaya çıkardık. Kınık Höyük'te, M.Ö. 30. yıldan itibaren herhangi bir şehir, yerleşim olmadığı tahmin ediliyor. Burada ayrıca seramikten parça parça boğa heykeli bulduk." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir de kazı çalışmalarının 8. yılına girdiğini söyledi.

Melendiz Dağı güney yamaçlarındaki yüzey araştırmaları kapsamında yapılan incelemelerden sonra burada kazı çalışması yapılması yönünde karar alındığına dikkati çeken Akdemir, "Kazılar düzenli olarak her yıl devam ediyor. Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso'nun başkanlığında yürütülen bu kazılar da demir çağ ve Helenistik dönemindeki yerleşim yerleriyle ilgili kazılar yapılıyor. 2011'den beri bu kazılarda 207 taşınabilir kültür varlığı Niğde Müzesine kazandırıldı. Daha önce burada önemli bir tapınak ortaya çıkarılmıştı." diye konuştu