Kındılçeşme kamp alanı tahliye ediliyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde 2004 yılında özel bir firmaya kiraya verilen, çevreciler ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı davalarla gündeme gelen Kındılçeşme günübirlik kamp alanının tahliye işlemleri başladı.

Kemer\'deki Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 1\'inci derece doğal sit alanı, milli park ve orman alanı Kındılçeşme kamp alanı ve günübirlik kullanım alanı; giriş ücreti tahsili, büfe, fırın, plaj faaliyetleri ve saha temizliği işletmeciliği karşılığında 24 Şubat 2004 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan firmaya kiralandı. Planda yapılan değişikliğin ardından \'çadırlı kamp alanı\' olan Kındılçeşme\'nin statüsü \'kamp alanı\' olarak değiştirildi. Daha sonra lüks bungalovlar ve benzeri tesisler inşa edilen alan, yüksek duvarlarla çevrilerek halkın kullanımına kapatıldı.

Kındılçeşme\'deki uygulamaya tepki gösteren ve pek çok kez protesto gösterisi yapan sivil toplum kuruluşları ve çevrecilerin açtığı davalar sonucunda Danıştay imar planlarını, yerel mahkeme de firmanın inşaat ruhsatlarını iptal etti. İşletme süresi 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren firmanın Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü tarafından kaçak inşaat faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle ana işletmecilik sözleşmesi ve ek işletmecilik sözleşmesi feshedildi.

TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLATILDI

Sürecin ardından, Kındılçeşme kamp alanı ve günübirlik kullanım alanında tahliye ve taşınmazın idareye teslimi kararı sonrası, kurulan özel bir komisyon gözetiminde tahliye çalışmaları başlatıldı. Tahliye işlemlerinin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.



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