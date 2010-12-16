Kınay: Rus'un otelini denetleyen bakanlık operaya nasıl ilgi gösterecek?

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Özel Muğla-Fethiye Amerikan Kültür Derneği Yabancı Dil Okulları tarafından düzenlenen söyleşide sanatçı Emre Kınay çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söyleşide öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kınay, “Anadolu Ateşi, Mustafa Ceceli ve Sezen Aksu bu ülkenin sanatını temsil edemez. Kimse birbirini kandırmasın” diye konuştu.Yönetmen Mustafa Altıoklar'a da göndermede bulunan Kınay, “Bu ülkenin demokrat olduğunu söyleyemem. Sansür konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yazdığımız senaryoları günlerce tekrar gözden geçiriyoruz. Yoksa paramız çöpe gidiyor. Hiç kimsenin televizyon ekranlarında kötü polis ya da jandarma gördüğüne inanmıyorum. Başbakanın ve mecliste bulunanların söylediklerine kimse inanmasın. Sanatla ilgili bu sorunların çözülmesi için özgür bir ortam olmalı. Tiyatroyla ilgilenenler, dörtte bir fiyata oynuyor. İnsana yatırım yapmayan bir ülkede yaşıyoruz. İran'da yılda 15 bin uzun metrajlı film çekiliyor. Bizim ülkemizde ise bu sayı 150. Ben Mustafa Altıoklar gibi çıkıp Türkiye'de sanat çok güzel diyemem” dedi.Kınay'ın eleştirilerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı da nasibini aldı.“Rus'un yaptığı oteli denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı operaya nasıl ilgi gösterecek?” diyen Kınay, “Bu kişilerin popülist sanatla işleri var. Çünkü popülizmle seçmen kazanılır. Türkiye'de bugüne kadar iktidara gelenler sanatla ilgili hiçbir çalışmada bulunmadı. Hiçbiri beş para etmez” dedi.Kınay, Muğla'da Mayıs ayında kısa metrajlı sinema filmi çekmeyi planladığını, bunun için finansman aradığını da kaydetti.