Kınalıada'daki verici kulelerinin 28 Haziran'da yıkılmasına karar verildi

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 20 yılı aşkın süredir halkın sağlığını tehdit eden Kınalıada'daki verici kulelerinin 28 Haziran'da yıkılmasına karar verildiğini bildirdi. Bu yolda verilen mücadelenin sonucunda Adalar Belediyesi ile çözüm noktasına ulaşıldığını anlatan Paylan, 28 Haziran günüyle ilgili basından haber desteği istedi.

Paylan’ın, Adalar için verilen kararın emsal oluşturması temennisine yer verdiği açıklaması şöyle:

İstanbul Kınalıada’daki kulelerde bulunan televizyon ve radyo vericileri, yirmi yılı aşkın süredir ada halkının sağlığını tehdit etmektedir. Yerleşim yerlerine yakın vericilerin kanser vakalarında artışlara sebep olduğu ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilediği bilimsel raporlarla sabittir.

Kınalıada halkı yıllardır vericilerin kaldırılması için mücadele etmektedir. 2009 yılında on dört adet olan kulelerin sayısı 2013 yılında üçe düşürülmüş, ancak yıkılan kulelerdeki vericiler, kalan kulelere aktarıldığı için ada halkının maruz kaldığı radyasyon ve sinyalde azalma olmamıştır. Kulelerin tamamının kaldırılması için mahkeme kararı olmasına rağmen, geriye kalan vericiler ve kuleler bugüne kadar varlığını sürdürmüştür.

30 yıldır yaz aylarını Kınalıada’da geçiren bir adalı olarak ben de bu mücadelenin bir parçasıydım. Milletvekili seçilmemden sonra da Başbakan, Ulaştırma Bakanı ve RTÜK nezdinde girişimlerde bulundum. Sonuç olarak sorunun Adalar Belediyesi bünyesinde çözümü noktasına ulaştık.

Adalar Belediye Başkanı Sayın Atilla Aytaç ve Adalar Belediyesi Hukuk İşleri Birimi ile yaptığım görüşmeler sonucunda, sayın Başkan’ın müsbet girişimleriyle, “775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. Maddesi uyarınca vericilerin kaldırılmasına ve 28.06.2017 tarihinde kulelerin yıkılmasına karar verildiği” 15.06.2017 tarihinde tarafıma yazılı olarak iletilmiştir.

28 Haziran günü Kınalıada’daki kulelerin yıkımının basın ve kamuoyu tarafından takip edilmesinin ve gündemleştirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu yıkımın, vericiler gibi halk sağlığını tehdit eden unsurların yakınında yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızın durumu için emsal olmasını temenni ediyorum. Bu ve benzeri unsurların yaşam alanlarının uzağına taşınması için mücadeleye devam edeceğimi belirtmek isterim.