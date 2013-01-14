Kınalıada'da kadın cesedi bulundu

Kınalıada Kumluk mevkiinde kıyıda bir kadın cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine kısa süre içinde giden polis ekipleri cinayet büro ekiplerine ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

Cesedin olduğu yere gelen ekiplerin yaptığı incelemede 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının üzerinden kimlik çıkmadı.

Arazinin engebeli olması nedeniyle kadının cesedi itfaiye aracının üzerine konulup olay yerinden alındı. Ceset önce Kınalıada'daki caminin morguna konulup ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin cami morguna getirildiği sırada polisler cesedin itfaiye aracı üzerindeki görüntüsünün alınmasını engellemeye çalıştı.

Ada sakinlerinden birisi "Kıyıya bir kadın cesedi vurmuş, polisler olay yerine gitti. Nasıl olduğunu bizde bilmiyoruz" diye konuştu.