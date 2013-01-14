T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kınalıada'da kadın cesedi bulundu

Cesedin olduğu yere gelen ekiplerin yaptığı incelemede 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının üzerinden kimlik çıkmadı

14 Ocak 2013 10:36

Kınalıada Kumluk mevkiinde kıyıda bir kadın cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine kısa süre içinde giden polis ekipleri cinayet büro ekiplerine ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

Cesedin olduğu yere gelen ekiplerin yaptığı incelemede 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının üzerinden kimlik çıkmadı.

Arazinin engebeli olması nedeniyle kadının cesedi itfaiye aracının üzerine konulup olay yerinden alındı. Ceset önce Kınalıada'daki caminin morguna konulup ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin cami morguna getirildiği sırada polisler cesedin itfaiye aracı üzerindeki görüntüsünün alınmasını engellemeye çalıştı.

Ada sakinlerinden birisi "Kıyıya bir kadın cesedi vurmuş, polisler olay yerine gitti. Nasıl olduğunu bizde bilmiyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER

kınalıadacesetkadınistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24