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Sağlık

Kına kanseri önlemede umut verici mi?

Gaziantep Üniversitesi’nde fareler üzerinde yapılan araştırmada kına, kanser hücresinin büyümesini durdurdu.

12 Ocak 2012 02:00


T24 - Gaziantep Üniversitesi’nde fareler üzerinde yapılan araştırmada kına, kanser hücresinin büyümesini durdurdu. Kanserle mücadelede önemli rol oynayan enzimlerin ve antioksidan aktivite kapasitesinin de arttığı gözlendi.


Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kınanın bilimsel açıdan kanser üzerindeki etkisi araştırıldı.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; çalışmada, kınanın kanseri önlemede de etkili olup olmadığı fareler üzerinde araştırıldı. Bilimsel olarak daha önce yapılan çalışmalarda mantar rahatsızlığına karşı etkisi olduğu bilinen kınanın kanseri önlemede de etkili olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilen araştırma çerçevesinde, 60 fareye farklı dozlarda 10 gün süreyle ağız yoluyla kına verildi. 10 günün sonunda fareler üzerinde çeşitli kanser parametreleri araştırıldı.

Araştırma sonucunda ''Ehrich Ascite Corcinama'' tümörün büyümesinin durduğu tespit edildi. Ayrıca kınanın antioksidan aktivite kapasitesini arttırdığı saptandı. Farelerde, kansere karşı mücadelede önemli rol oynayan enzimlerin arttığı gözlendi.


Kanseri önlemede umut verici gelişme

Doğal toz yeşil kınanın kullanıldığı araştırma ve sonuçları, International Journal of Pharmacology dergisinde de yayımlandı.

Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özaslan, çalışmanın, çağın hastalığı kansere karşı yeni bitkisel kaynakların umut verici sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kına üzerine ileri düzeyde yapılacak araştırmalarla kansere karşı alternatif ilaç olanaklarının geliştirilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Özaslan, bu yöndeki bilimsel çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.


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