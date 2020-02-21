Kına gecesinde damadının boğazını kesti, "Zaten fırsat kolluyordum" dedi

Gaziantep'te, evlerinin önünde yaptıkları kınada, damadı Eser Efsane'yi boğazını keserek öldüren, Mehmet Gökbulut "Zaten fırsat kolluyordum. Aramızda tartışma çıkınca da bıçakla boğazını kestim" dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Eser Efsane ile Gaziantep’te yaşayan Damla Efsane, yaklaşık 5 ay önce nişanlandı.

20 Eylül düzenlenen kına gecesinde gelinin babası Mehmet Gökbulut damadı Eser Efsane'yi boğazını keserek öldürdü. Annesi Meryem Fidan'ı da ağır yaraladı.



Gökbulut ile cinayette kendisine yardım ettikleri iddia edilen eşi Ayyuş Gökbulut, oğlu Cafer Gökbulut ve kayınbiarederi Gökhan Gökbulut tutuklandı.

"Olay günü 8 hap içmiştim"

Haklarında Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı.



Olay günü ilaç kullandığını öne süren Gökbulut, kızını kaçırdığı için damadına kızgın olduğunu anlatarak, "Kızım bana 'Eser beni zorla kaçırıp bana sahip oldu' demişti. Olay günü de rahatsızdım ve ilaç almıştım. Kına gecesinde bıçağı mutfaktan alıp Eser'in yanına gittim. Zaten devamlı Eser'in yanında fırsat kolluyordum. Sonrasında da aramızda tartışma çıktı, o esnada bıçakla boğazını kestim. Annesi üzerime gelince onu da yaraladım. Olay günü sekiz tane hap içmiştim. Olay sonrası oğlum beni alıp havaalanı tarafına götürdü. Baygın haldeydim. Sonra emniyete gidip, teslim oldum" dedi.

Ayyuş Gökbulut ise suçlamaları kabul etmeyerek, eşinin böyle bir şey yapacağından haberi olmadığını iddia etti.



Mahkeme, tanık Damla Efsane'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve rahatsızlığı nedeni ile sürekli ilaç kullanan Mehmet Gökbulut'un cezai ehliyetinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)