Kına dönüşü 3 kişiyi öldüren 4 sanığa, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, kına gecesinden dönenlerin bulunduğu otomobile pompalı tüfekle saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3\'ü tutuklu 7 sanıktan 4\'ü hakkında, 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Zonguldak\'a bağlı Kumtarla köyünde 18 Ağustos 2017\'de meydana gelen olayda, kına gecesinden dönen Şeref Akyüz\'ün (39) kullandığı 67 SL 348 plakalı otomobile, aralarında daha önceden husumet bulunan Akyüz Ailesi\'nin evinin önünden geçerken pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Şeref Akyüz ile oğlu Uğur Akyüz(14) ve kuzeni Soner Akyüz(34) yaşamını yitirirken, komşularının oğlu Tolga Köse(19) ise yaralandı. Olayla ilgili, orman arazisi yüzünden aralarında husumet bulunan ve kına gecesinde kavga ettikleri ortaya çıkan köylüleri Erdem Akyüz, ağabeyi Şaban Akyüz ile dayı Murat Paydar tutuklandı. Gözaltına alınan anne G.A. ve akrabaları T.P., İ.P. ile Ö.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Şüpheliler hakkında \'Haksız tahrik altında kasten adam öldürme\' suçundan Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Önceki gün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdem Akyüz, Şaban Akyüz ve Murat Paydar ile tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye mütalaasını sundu. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı kanaatine varan savcı, tutuklu sanıklar Erdem Akyüz, Şaban Akyüz ve Murat Paydar\'ın saldırıyı planladıklarını kaydetti. Savcı, 3 sanık hakkında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmalarını talep etti. Tutuksuz sanıklardan Ö.K.\'nin de ölen Uğur Akyüz\'e karşı aynı suçu işlediği gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı, tutuksuz diğer 3 sanığın ise beraatini istedi. Mahkeme, mütalaaya karşı avukatların savunma yapmaları için ertelendi.

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