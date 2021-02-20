Kimye'ye veda: Kim Kardashian, Kanye West'e boşanma davası açtı

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Reality şov yıldızı ve iş insanı Kim Kardashian, eşi rapçi Kanye West'e boşanma davası açtı. Hayranları arasında "Kimye" diye hitap edilen çiftin boşanmayı düşündüğü uzun süredir konuşuluyordu.

Los Angeles Üst Mahkemesi ve Kardashian'ın temsilcileri, boşanma davasının açılması için gerekli belgelerin sunulduğunu bildirdi.

TMZ'ye konuşan bir kaynak 7 yıl evli kalan çiftin dostça ayrıldığını ve Kardashian'ın ikilinin 4 çocuğu için ortak velayet başvurusu yaptığını bildirdi.

People'a konuşan West'e yakın bir kaynak, "Kanye bunun olacağını biliyordu, ancak bu durumu onun için kolaylaştırmıyor" dedi.

İkilinin ilişkisinin Kanye'nin geçen sene ABD başkanlığı için başarısız bir kampanya yürüttüğü sırada zorlu günler geçirdiği belirtilmişti. Temmuz ayında Kardashian, West'in mental sağlığına şefkat gösterilmesi gerektiğine dair bir tweet atmış ve kısa süre içinde silmişti.

Son zamanlarda 21 Grammy Ödülü bulunan rapçinin zamanının çoğunu Wyoming'teki çiftliğinde, insan hakları avukatı olmak için eğitim alan Kardashian'ın da Los Angeles'ta hayatına devam ettiği belirtiliyordu.