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Yaşam

Tankerin viyadükten uçarak infilak edişi güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, tankere çarpan tırın şöförünün olay yerinden uzaklaştığı görülüyor

23 Haziran 2016 16:36

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde pazartesi günü (20 Haziran 2016) viyadükten uçan 'Pentan' maddesi yüklü tanker patlaması ve sürücüsü Akın E.'nin hayatını kaybettiği olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından incelenen güvenlik kameralarının kayıtlarında, tankere bir başka tırın çarptığı, tankerin viyadükten düşüp patladığı görülüyor.

TEM otoyolu üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre; Akın E.'nin kullandığı 'Pentan' maddesi yüklü tanker, Güzeltepe viyadüğünde yaklaşık 20 metreden aşağıya uçtu. Tankerin büyük bir gürültüyle patladığı olayda; sürücü hayatını kaybetti. Ormanlık alana sıçrayan alevlerden çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla söndürüldü.

 

Tankere çarpan tır sürücüsü aranıyor

 

Hürriyet'te yer alan habere göre; kazanın güvenlik kamerası kayıtları bugün (23 Haziran 2016) ortaya çıktı. Görüntülerde sağ şeritte ilerleyen Akın E. idaresindeki tankere, sol şeritten bir anda sağ şeride girmeye çalışan başka bir tırın çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden ve yan yatan Akın E. idaresindeki tanker, yaklaşık 20 metreden aşağıya uçuyor. Yaşanan patlamanın ardından alevler yükseliyor. Akın E.'nin viyadükten uçmasına ve ölümüne sebep olan tır sürücüsü ise olay yerinden uzaklaşıyor.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geniş çaplı bir soruşturma başlattığı olayla ilgili olarak, kaçan tır sürücünü arama çalışmaları da devam ediyor.

 

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