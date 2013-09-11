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Dünya

Kimyasal silahlar nasıl teslim ve imha edilir?

Rusya'nın 'kimyasal silahların kontrol için teslim edilmesi' önerisi tarafların tümünden kabul gördü. Peki, silahların teslimi ve imhası ne denli mümkün?

11 Eylül 2013 13:04

Suriye'nin elindeki kimyasal silahlar nasıl teslim edilip, imha edilebilir mi sorusuna uzmanlar, bunun tehlikeli ve karmaşık olduğu gibi, yüksek maliyetli de bir işlem olduğunun altını çizerek, İmha işleminin iç savaş koşullarındaki Suriye'de yıllar alabileceği, bu sürenin kimyasal silah mühimmatının miktarına bağlı olarak değişebileceği ifade ettiler. 

Bu süreçte Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının kilit rol oynaması bekleniyor. Örgüt uzmanları, Irak örneğine dikkat çekiyor. Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından kimyasal silahların imha edilmesi yıllarca sürmüştü.

Alman Tagesspiegel gazetesinin Washington muhabiri Christoph von Marshall da bazı kuşkuları olduğunu dile getiriyor:

“Tabii ki Suriye rejiminin iç savaşın ortasında birkaç gün içerisinde elindeki tüm silahları getirip, kontrol için bir yere yığması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Şayet olursa bu çok uzun soluklu bir süreç olur. Bu niyetin ne kadar ciddi olduğunu denetlemek de güç, zira hiç kimse rejimin elinde ne kadar kimyasal silah olduğunu bilmiyor. Sadece silahların bir bölümünü teslim ederlerse, teslimat ne ölçüde yerine getirilmiş olur ki?”

Suriye, kimyasal silahların üretimini, stoklanmasını ve kullanımını yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne (CWC) taraf değil. Son gelişmeler ışığında Suriye'nin sözleşmeyi kabul etmesi yönündeki çağrılar da artıyor.

Deutsche Welle

 

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