'Kimyasal kastrasyonu bende deneyin'

T24 - Çocuk istismarı ve tecavüzün önüne geçmek için AKP milletvekilleri Aşkın Asan ve Alev Dedegil’in üzerinde çalıştığı suçlululara “kimyasal kastrasyon” cezasıyla ilgili bir mahkûmdan ilginç bir teklif geldi: “Bu yöntemi bende deneyebilirsiniz, gönüllüyüm.”



Türkiye, ceza kanunlarında yapılacak değişiklikle “Elektronik pranga ve ev hapsini” tartışırken, çocuk istismarı ve tecavüz suçlularına Avrupa ülkelerinin bir kısmında uygulanan kimyasal kastrasyon (ilaç yoluyla cinsel isteğin azaltılması) cezası verilmesi için çalışma başlatıldı. AKP milletvekilleri Aşkın Asan ve Alev Dedegil’in hazırladığı yasa teklifinde yer alan bu yöntemin tasarıya monte edilmesi için kulis yapılıyor.





‘Bu konuda gönüllüyüm’



Hürriyet gazetesinde yer alan habere görei cezaevinde tecavüz suçlusu olan bir mahkûm, milletvekilleri Asan ve Dedegil’e mektup gönderdi. Kendisini “kader kurbanı, haksızlığa uğramış biri olarak” tanımlayan mahkûm, mektubunda, “Cinsel gücü ortadan kaldıracağı söylenen yöntemi ilk olarak benim üzerinde deneyebilirsiniz. Bu konuda gönüllü olmaya razıyım” diye yazdı.





İki destek, bir itiraz



Yasa teklifinde kimyasal kastrasyonun yanı sıra kadınlara ve çocuklara tecavüz edenlere verilen hapis cezalarının artırılması, ensestin bağımsız bir suç olarak tanımlanması, tecavüz edene mağdurun bulunduğu kente giriş yasağı getirilmesi, okullarda iyi ve kötü dokunma dersi verilmesi gibi öneriler de bulunuyor. Teklife Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destek verirken, Adalet Bakanlığı insan hakları ve yasama tekniği açısından bazı maddelerine itiraz etti.





Elektronik pranga yıl içinde Kurul’da



Elektronik prangayla prangayla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Elektronik sistem hem tutuklu hem de hükümlüler için uygulanabilir. Ancak kararı parlamento verecek. Tutukluluk hallerinde en fazla 10 yıl, adli kontrol çerçevesinde, hâkim tak-diriyle elektronik pranga uygulaması yapılabilir. Bu yıl içinde tasarıyı önce Bakanlar Kurulu’na, ardından Meclis’e gönder-meyi düşünüyoruz” dedi.





