AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cinsel istismar ve zinanın aynı kapsamda değerlendirilmesine dair açıklamaları ile kimyasal hadıma yönelik tepkiler artarak devam ediyor. İktidarın 15 yıldır istismarı önlemeye yönelik somut bir adım atmadığını hatırlatan kadınlar, gündeme gelen 'kimyasal hadım' düzenlemesine, “Kimyasal hadım şeri hukuktur! Çocuk istismarına çözüm olamaz!” diyerek tepki gösterdi.

TIKAYIN - Erdoğan'dan 'zina düzenlemesi' açıklaması: Tacizler, vesaireler, bunlar aynı kapsamda değerlendirilmeli

Birgün'den Anıl Varlı'nın haberine göre Erdoğan’ın açıklamalarını eleştiren Nar Kadın Dayanışması, şu açıklamada bulundu:

"Önce gerici fetvalara son verin"

“Çocuk istismarını arttıran, meşrulaştırmaya çalışan sizlerin gerici söylem ve politikalarınızdır! Önce bunlardan vazgeçin! Fırsattan istifade çocuk istismarı ile ‘zina’yı özdeşleştirerek yapılan açıklama asıl niyeti ortaya koymaktadır. Hedeflenen; çocuk istismarını önlemek değil; gerici yaşam tarzını ve şerri hukuku topluma dayatmaktır. Biz kadınlar; buna izin vermeyeceğiz! Kadınlar karanlığa teslim olmayacak. Laikliğe, eşitliğe, özgürlüğe; geleceğimize ve çocuklarımızın gülüşlerine yapılan her türlü saldırıya karşı isyanımızı 8 Mart’ta tüm kadınlarla birlikte alanlarda haykıracağız!”

"İstismar popülist söylemlerle önlenemez"

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunun gündeme alındığı Meclis Genel Kurul oturumunda söz aldı. Konuşmasına, raporda HDP’nin kapsamlı bir muhalefet şerhi bulunmasına rağmen HDP ismine yer verilmemesini eleştirerek başlayan Kerestecioğlu, artan istismar vakalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Kerestecioğlu, şöyle konuştu:



"Çocuğun cinsel istismarının önlenmesi, bunun yolu hadım gibi popülist cezalar getirmekten değil Türkiye Psikiyatri Derneğinin de belirttiği gibi cinsel taciz ve istismara zemin hazırlayan toplumsal değerlere, cinsiyet eşitsizliğine müdahale edebilecek kapsamlı politikalar geliştirilmesi, cinsel suçlarla ilgili kamu duyarlılığının artırılması, mağdurun adalet sistemine erişiminin, hızla erişiminin sağlanması, başvuru, soruşturma ve yargılama aşamalarında yeniden travmatize edilmesini engelleyici koruyucu tedbirlerin düzenlenmesi, ceza ve yaptırımların belirlenmesi ve uygulamasıyla ilgili özellikle hafifletici etkenler, salıverilmelerle tetiklenen adaletin yerini bulmadığına ilişkin yaygın kanıya neden olan düzenlemelerin gözden geçirilmesi gibi birçok boyut içeren bir strateji oluşturmaktan geçer; popülizmden değil.”



İstismar raporu görüşmelerinde koltuklar boş kaldı!

TBMM Genel Kurulu’nda, “Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu” raporunun görüşmeleri sırasında Genel Kurul salonunun boş olması dikkat çekti. Muhalefet sıralarında az sayıda vekil bulunurken, iktidar kanadında ise kimsenin olmadığı görüldü.

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TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı: Zina ile ilgili çalışma talimatı verildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın ‘zina’ konusuyla ilgili çalışma yapılması talimatı verdiğini söyledi. Sözcü Kalın, basın toplantısında gelen soru üzerine, “Cumhurbaşkanı’mız bu konu ile ilgili çalışma yapılması talimatını verdi. Adalet Bakanlığı’mızın çalışmasının detaylarını paylaşırız” dedi.