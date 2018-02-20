Erdoğan'dan 'zina düzenlemesi' açıklaması: Tacizler, vesaireler, bunlar aynı kapsamda değerlendirilmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son 10 yılda yüzde 700 artan cinsel saldırılar konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, "Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler, vesaireler, bunları aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım" dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında "Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi düşünmeye, sigaya çekmeye (T24'ün notu: Sorgulamak) yöneltmelidir" diyerek, cinsel saldırılar ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bu masumların sadece yaşatılması değil her türlü tehditten korunması da bizlerin sorumluluğundadır. Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi düşünmeye, sigaya çekmeye yöneltmelidir. İstismar sözü ile ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıkla istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek dinamittir, alçaklıktır.

Göz yumamayız. Dün bu konuyu etraflıca ele aldık. Gerek Adana'da, gerek Antalya'da cereyan eden olaylar bizler için onulmaz yaralar açmıştır. Çocuklar konusundaki hassasiyetimizi mutlaka her düzeyde ortaya koymak mecburiyetindeyiz.

Dün Bakanlar Kurulu'nda bu meseleyi detaylı ele aldık. Boşlukların giderilmesi, tüm kanalların kullanılarak bilincin artırılması hususunda çalışma başlattık. Bu heyetimiz çok kısa süre içinde yaptıkları değerlendirmeler ışığında tekliflerini şahsıma ve sayın başbakana getireceklerdir.

Meseleyi ilk Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüp yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz. Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse bunlar da kesinlikle alınacaktır. Bu tür konuların beklemeye, uzatmaya tahammülü yoktur. Hızlı ve etkin çözümler peşinde olmalıyız. Bu tür suçları işleyenlerin infaz sistemindeki tüm indirimlerin, kolaylıkların dışında tutulması da şarttır.

Çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralan bir insanı taaammüden öldürmekle aynıdır. Bu böyle bilinsin. Bu tür suçlara verilen cezaların ve infazın da hissiyatımıza uygun şekilde uygulanması gerekir. Mütenasip bir şekilde çözüme kavuşturacağız."

Partisinin grup toplantısının ardından kapıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler, vesaireler, bunları aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

Zina düzenlemesi

"Hatta hatta bu kapsamın dışında zina konusunun da yeniden ele alınmasının çok çok isabetli olacağı düşüncesindeyim. Çünkü bu toplumun manevi değerler noktasında farklı bir konum var. Biz AB sürecinde, bu bir özeleştiridir onu söylemek zorundayım, bu konuda bir yanlışımız oldu ki zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle bu tacizler vesaire bunları belki de aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım.

Bu, Türkiye’nin bir defa batı ülkelerinin birçoğundan farklı bir konumda olduğunu gündeme getirmesi bakımından önemli.

Diğer taraftan tabi idam konusunun terörle ilişkisi önemli. Ama bu çocuk tacizleri bunlar asla bağışlanabilir görmezden gelinebilir konular değil. Şu anda 6 arkadaşımız çalışmalarını başlattılar. Ve süratle bu konuda bir neticeye varıp ardından da hemen yasal düzenlemesini yapıp bunu parlamentoya taşıyacağız.

Kimyasal hadım

Bu konularla ilgili olarak aklımıza aklınıza ne geliyorsa bunların hepsinin bilimsel anlamda çözüme kavuşturulması çok çok önemli.

Bu tür bir uygulama veya çok daha farklı bir cezai müeyyide… Yani yapılması gereken, caydırıcılığı en öneme taşıyan neyse bunu bizim yapmamız şart. Bu gerekiyor. Ve konuyla ilgili şu anda görevlendirilen arkadaşlarımızın çalışması ardından da başbakan ve benim yapacağım müşterek çalışmayla bir yere varacağız."