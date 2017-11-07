Kimyasal depolama tesisindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde kimyasal depolama tesisinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı açıklandı.

Dün gece Dilovası\'nda bulunan Solventaş Kimyasal Depolama tesislerindeki bir tankta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, geç saatlere kadar soğutma çalışmaları yapıldı. Yılport Holding yangınla ilgili şu yazılı açıklamada bulundu:

\"Solventaş Kimyasal Depolama tesislerindeki bir tankta saat 22.35 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangının başlamasıyla birlikte tesisin otomatik yangın söndürme sistemi devreye girmiş, sonrasında da çevre itfaiyelerin zamanında müdahalesiyle birlikte yangın diğer tanklara sıçramadan 23.10\'da kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Olayda maddi hasar dışında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Tedbir amaçlı olarak yaklaşık saat 03.00\'e kadar soğutma çalışmaları devam etmiştir. İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından herhangi bir engel oluşmamıştır. Yangının meydana gelme sebebi araştırılmaya devam etmektedir.\"



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