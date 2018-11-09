Kimya'da büyüme akılcı yatırımlarla gerçekleşecek

Sinem ERYILMAZ - Can EROK / İSTANBUL,(DHA) - Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluştu. Sektörün dünya ticaretinden sadece yüzde 1\'lik pay aldığını belirten TKSD Başkanı Haluk Erceber, \"Bunu yüzde 3\'e çıkarıp 100 milyar euroya ulaşma hedefi akıllı ve planlı yatırımlarla gerçekleşecek\" dedi.

Ekim ayında 1.6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak, Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olma unvanını koruyan kimya sanayi, ChemShow Eurasia, ChemLab Eurasia ve ChemTech Eurasia olmak üzere 3 ana kategoride düzenlenen Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluştu.

İstanbul Fuar Merkezi’nde bugün başlayan ve 10 Kasım\'a kadar devam edecek fuar hakkında bilgilendirmede bulunan Artkim Fuarcılık Genel Müdürü Cengiz Yaman, \"TURKCHEM fuarını 2 yılda bir düzenliyoruz. EMA Bölgesi\'nin (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) en büyük kimya fuarıdır. Bu fuara 60 ülkeden 700\'ün üzerinde firma ve firma temsilcileri katılmaktadır. Aynı zamanda 70 ülkeden 12 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçilerin daha çok Ortadoğu, İran, Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetlerden ve Balkan ülkelerinden bekliyoruz. Bu sene fuarın 8\'incisini düzenliyoruz. Sektörün ve bölgenin en önemli kimya etkinliği olarak yerini almaktadır. Türkiye\'de hammadde sektöründe genellikle yurtdışından ithalat yapılır. Türkiye\'de çok fazla üretim olmaz. Bu sebepten dolayı daha çok yurtdışından gelen firmalarla, buradaki nihai kullanıcı firmalar bir araya gelerek kimyasallarını, hammadde teknolojilerini bulabiliyorlar\" dedi.

\"KİMYASIZ BİR SANAYİ DÜŞÜNEMEYİZ\"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis ise, \"Kimya sektörü uzun yıllar boyunca ilk üçte yer almıştı. Ancak yavaş yavaş daha yukarıya çıkmaya başladı. Hatta son aylarda ihracatımızda birincilik de aldı. Çok büyük hedeflerimiz var. Birçok sektöre hammadde ve ana girdi sağlayan bir sektör. Kimyasız bir sanayi düşünemeyiz\" şeklinde konuştu.

YERLİLEŞME VE MİLLİLEŞME YOLUNDA ADIMLAR ATILIYOR

Kimya sektörünün yaklaşık 35 milyar euro gelire sahip olduğunu ve Türkiye için büyük bir gelecek vaat ettiğini belirten Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Başkanı Haluk Erceber de, \"Kimya sektörü şu ana kadar hak ettiği noktaya gelemedi. Dünya kimya ticaretinin değeri yaklaşık 3.6 trilyon euro. Türkiye bundan sadece yüzde 1\'lik bir pay alıyor. Bunu yüzde 3\'e çıkarıp 100 milyar euroya ulaşma hedefi akıllı ve planlı yatırımlarla gerçekleşecek. Zaten Türkiye\'de yerli ve milli kimya sanayinin kurulumuyla ilgili ciddi yatırımlar yapıldı. Yakın gelecekte bunların temelleri de atılacak. Yaklaşık 5 sene içerisinde de Türkiye, kimyada büyük bir kalkınma projeleri içerisine girecek\" ifadelerini kullandı.

SEKTÖR \'KÜMELENME\' İSTİYOR

Sektörde yaklaşık 317 bin çalışan ve firma sayısının da 20 bin 310 olduğunu kaydeden Türkiye Erceber şunları söyledi:

\"Bunun yaklaşık 3 bin 300\'ü kimyasal maddelerin üretiminde çalışan firmalar. Diğer kısmı da ilaç ve plastik-kauçuk sektörlerine dağılmış durumda. Ancak Türkiye\'nin ihtiyacı olan büyük bir kümelenme ile deniz kenarında liman kompleksleri yaparsak yılda yaklaşık 20 milyar dolar üretim çıktısı almak, 10 bin kişiye istihdam sağlamak ve 15 milyar dolarlık sanayi yatırımını, üstelik yeni teknoloji sanayi yatırımını gerçekleştirmek mümkün. Artık Türkiye dijitalleşme ile yeni yatırımlarla büyük bir hamle yapmak zorunda. Çünkü mevcut kapasitelerle çok fazla büyüme mümkün olmayacak. Üstelik bir gerçeğimiz daha var ki bunun belki bize bir fırsatı olacak. Yeni ve teknolojik yatırımları, döngüsel ekonomiyi, dijitalleşmeyi yakalamak söz konusu. Bilindiği gibi dijitalleşmede küçük maliyetlerle çok büyük kârlar elde etmek mümkün. Ve dünyada yeni bir akımın öncüsü oldu bu gelişme. Türkiye\'de de bunu gerçekleştirmek zorundayız. Dünyada da kimya sektöründe henüz tam anlamıyla gerçekleşmedi. Ancak başarılı olan firmaların milyarlarca dolarlık kârı bir anda bilançolarına yazdıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu fırsatı kaçırmamak için çok uygun bir pozisyonda. Bunu gerçekleştirebilecek güce, teknik bilgiye, altyapıya ve bu işe inananlara sahip bir durumda.\"