Kimya Ur-Ge üyeleri, Rusya pazarına açılıyor

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde yürütülen Kimya Ur-Ge Projesi\'nin yeni rotası 150 milyon nüfuslu Rusya oldu. Sektör temsilcileri, başkent Moskova\'da gerçekleştirilen B2B organizasyonunda yeni işbirlikleri için Rus iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bursa\'nın ihracat odaklı kalkınma modeline güç katmak için hamlesini sürdüren BTSO, yeni bir yurt dışı programına imza attı. Türkiye\'de aynı anda en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurum olan BTSO, Kimya Ur-Ge Projesi kapsamında Moskova\'ya ihracat seferi gerçekleştirdi. Sektör temsilcileri, B2B organizasyonunda Rusya iş insanları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Aralık ayında Bursa\'da yapılacak alım heyeti programı öncesinde düzenlenen organizasyon, firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına da büyük destek sağladı.

\'İHRACAT DENEYİMİ ARTIYOR\'

Kimya Sektör Konsey Başkanı İlker Duran, kimya sektöründe Bursa\'nın ciddi bir potansiyel taşıdığını söyledi. Ur-Ge projelerinin firmaların ihracat yolculuğuna rehberlik ettiğini ifade eden İlker Duran, \"Odamızın önderliğinde sektör temsilcilerimiz yurt dışı pazar kabiliyetlerini güçlendirmenin yanı sıra danışmanlık ve eğitim çalışmalarından da faydalanıyor. Firmalarımızın talepleri doğrultusunda güzel bir yol haritası belirledik. Bu programlarda birçok firmamız sıcak satış da gerçekleştirdi. Odamızın öncülüğünde dış ticaretini artıran firmalarımız, ülkemizin ihracat açılımına omuz vermeye devam edecek\" dedi.

\'BTSO\'NUN GÜCÜNÜ MOSKOVA\'DA HİSSETTİK\'

Sektör temsilcisi Numan Karadeniz de Rusya\'nın kimya sektörü için önemli fırsatlar taşıdığını belirterek, \"Odamız, bireysel olarak iş birliği imkanımızın zor olduğu pazarlarda bizlere yol gösteriyor. Rusya programı bunun bir örneği. Moskova\'ya gelmeden önce görüşme yapacağımız firmalar belirlenmişti. Daha yola çıkmadan önce firmalarla ön görüşme imkanı bile yakaladık. Verimli geçen B2B organizasyonuna istediğimiz firmaların katılım sağlaması bunun bir göstergesi. BTSO\'nun gücünü Moskova\'da hissettik\" diye konuştu.

\'SATIŞLARIMIZ ARTTI\'

Sektör temsilcisi İnci Yılmaz Göktekin ise firma olarak katıldıkları yurt dışı programlarının ihracatlarına ciddi katkı sağladığını belirtti. Ur-Ge projesinin 57\'nci durağı olan Romanya programında yapılan görüşmede satış yaptıklarını da hatırlatan Göktekin, \"Ur-Ge projesi dış ticaret hacmimizi artırdı. Vesile olanlara teşekkür ederiz\" dedi.

\'BURSA İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ\'

Rusya\'da faaliyet gösteren Ortochem firması yöneticilerinden Elçin Ceyranov ise Bursalı firmalarla verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, \"Daha önce tekstilde Bursalı firmalarla ticaret yapmıştık. Kimya sektöründe Bursa\'nın önemli bir paya sahip olduğunu bizzat gördük. Yüz yüze görüşmeler ticaretin de daha kalıcı olmasını sağlıyor. Önümüzdeki süreçte Bursalı firmalarla çalışmayı istiyoruz\" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ DİRİÖZ: SİZLERİ YÜREKTEN KUTLUYORUM

Türkiye\'nin Moskova büyükelçisi Hüseyin Diriöz de B2B programına katılan Bursalı firmaları ziyaret etti. BTSO\'yu başarılı organizasyondan dolayı kutlayan Büyükelçi Diriöz, Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de gün geçtikte güçlendiğini ifade etti. Diriöz, \"Öncelikle ihracatçılarımızı ve üreticilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Ülkemizin kalkınmasının ve gelişmesinin en önemli boyutlardan birisi ihracattır. BTSO\'nun organizasyonu isabetli bir dönemde gerçekleşti. B2B görüşmeleri sayesinde yeni iş bağlantılarının kurulacağına inanıyorum\" açıklamalarında bulundu.

Rusya programı kapsamında Kimya Ur-Ge Projesi üyeleri, Moskova\'da faaliyet gösteren Leto Trade, Urves ile Moskraski firmalarını da ziyaret etti. Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen Ur-Ge projesi kapsamında daha önce Güney Afrika, Kenya, Romanya, İran ve Bulgaristan ziyaret edilmişti.



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