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Yaşam

Kimya sınavında ahret sorusu!

Diyarbakır Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Zeki Kılıçarslan, yaptığı yazılı sınavda ahret sorusu sordu.

15 Nisan 2009 03:00

Diyarbakır Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Zeki Kılıçarslan, yaptığı yazılı sınavda ahiret sorusu sordu.

Öğrencilere “İyilikleri ağır gelirse cennete, kötülükleri ağır gelirse cehenneme, tam nötrleşme olursa Araf’a gidecek. İşlem yaparak sonucu bulunuz” şeklindeki bir soru sorulması tepki çekti.

Cumhuriyet’in haberine göre; Diyarbakır’ın gözde okullarından Ziya Gökalp Lisesi’nde mescit bulunduğunun fotoğraflarla belgelenmesi üzerine şimdi de Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi’nde öğretmenlerin sınavlarda dini içerikli sorular sorduğu ortaya çıktı. Okulun kimya öğretmenlerinden Kılıçarslan’ın 10’uncu sınıflara yaptığı sınavda sorduğu soru tartışma yarattı:

“X şahsı hayatı boyunca 3.10 üzeri 22 tane iyilik ve 4.10 üzeri -2 mol kötülük yapıyor. Hesap günü mizanda iyilik ve kötülükleri tartılıyor. İyilikleri ağır gelirse cennete, kötülükleri ağır gelirse cehenneme, tam nötrleşme olursa Araf’a (hayvanların ve delilerin barınacağı yere) gidecek. Bu şahsın hesabı görülünce durumu ne olacak. İşlem yaparak sonucu bulunuz (N: 6.10 üzeri 23).”

Sınıfı mescide çevirdiler

Aynı okulda bir sınıfın mescide çevrildiği öne sürüldü. Okulun birinci katında kütüphanenin olduğu sıradaki en son sınıfın mescide çevrildiği ifade edilirken öğretmen ve öğrencilerin ders aralarında burada namaz kıldığı vurgulandı.

Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Sekreteri Yıldırım Arslan, uygulamalara tepki gösterdi. Uygulamaların iktidar gücüne dayandığını vurgulayan Arslan, “Fazla söze gerek yok. Niyet ortada. Benzerlerini AKP iktidarı döneminde birçok kez yaşadık. Milli Eğitim Bakanı gibi kişiliklerin eğitim ve öğretim sistemlerinin başındayken eğitimin çağdaş bir norma kavuşması gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

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