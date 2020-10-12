Kimya Mühendisleri Odası: İçkiden alınan ÖTV ve KDV düşürülmeli

Kimya Mühendisleri Odası, sahte içki sebebiyle son günlerde artan ölümlere ilişkin yaptığı açıklamada, alkollü içeceklerden alınan ÖTV ve KDV'nin indirilmesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçen hafta 17 kişinin ölümü ve bir o kadar insanın da sakat kalmasına yol açan kaçak içki – alkol olayı ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmeli, akılların gerisindeki alkolü yasaklama düşüncesinden vazgeçilmeli, denetimler arttırılmalıdır.

"Yıllardır, yetkilileri ve kamuoyunu gerçekleştirdiğimiz ve farklı zamanlarda yayınladığımız basın bildirileri ile uyarmaktayız. Ne yazık ki bilimsel, teknik ve kamuoyu yararı gözeten çalışmalarımız ve uyarılarımız dikkate alınmamakta insan yaşamı değerini yitirmektedir.

"Son on yılda alkollü içkilere getirilen yüksek ÖTV ve toplumsal baskı bu içecekleri tüketen ve üretenleri zor duruma sokmuştur. Alkollü içkilerden alınan vergi içki fiyatının yaklaşık yüzde 70,2'sidir. Bugün bir şişe rakının fiyatı asgari ücretli birinin günlük kazancından daha yüksektir. Bu durum sağlıklı üretim yerine maliyetleri farklı kimyasal kullanarak yapılan kaçak içki üretimini yaygınlaştırmıştır.