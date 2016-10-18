Kimya fabrikasındaki patlamanın nedeni araştırılıyor

Dünyanın en büyük kimyacılık tröstlerinden BASF'nin Ludwigshafen'deki ana tesislerinde meydana gelen ve en az iki kişinin ölümüne yol açtığı tahmin edilen şiddetli patlamanın nedeni araştırılıyor. Polisin açıklamasında patlamadan sonra çıkan yangının söndürüldüğü ancak kurtarma ekiplerinin kaza mahaline girmekte zorlandığı belirtildi.

Pazartesi günü fabrikanın bağlantı borularında yangın çıkmasından hemen sonra şiddetli bir patlama olmuştu. Patlamada iki kişi ölmüş, altı kişi de ağır şekilde yaralanmıştı. Şirket yönetimi patlamanın, işletme itfaiyesinin yangına müdahalesi sırasında meydana geldiğini duyurdu.

Ludwigshafen ve komşu Mannheim kentlerini kara bulutların sarmasına yol açan yangın sırasında yapılan ölçümlerde zehirli gaz emisyonu tespit edilmedi. Önlem olarak tesislerin yakınında oturanlardan pencerelerini kapalı tutmaları ve evden ayrılmamaları istendi. Patlamanın ardından BASF fabrikasındaki 14 tesiste üretim durduruldu. Fabrikanın Ren nehri üzerindeki limanında zehirli madde sızıntısına karşı bariyer kuruldu. Bu limanda sıvı gaz ve yanıcı maddelerin yükleme işlemleri yapılıyor. Yangın ve patlamaya hangi maddenin yol açtığı hakkında açıklama yapılmadı. Kazanın önemli maddi zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

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DW, dpa/AG, BÖ