T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kimya fabrikasındaki patlamanın nedeni araştırılıyor

Ludwigshafen'deki BASF kimya fabrikasında çıkan yangın saatler sonra söndürülebildi. Yangını izleyen patlamada iki kişi öldü.

18 Ekim 2016 14:09

Dünyanın en büyük kimyacılık tröstlerinden BASF'nin Ludwigshafen'deki ana tesislerinde meydana gelen ve en az iki kişinin ölümüne yol açtığı tahmin edilen şiddetli patlamanın nedeni araştırılıyor. Polisin açıklamasında patlamadan sonra çıkan yangının söndürüldüğü ancak kurtarma ekiplerinin kaza mahaline girmekte zorlandığı belirtildi.

Pazartesi günü fabrikanın bağlantı borularında yangın çıkmasından hemen sonra şiddetli bir patlama olmuştu. Patlamada iki kişi ölmüş, altı kişi de ağır şekilde yaralanmıştı. Şirket yönetimi patlamanın, işletme itfaiyesinin yangına müdahalesi sırasında meydana geldiğini duyurdu.

Ludwigshafen ve komşu Mannheim kentlerini kara bulutların sarmasına yol açan yangın sırasında yapılan ölçümlerde zehirli gaz emisyonu tespit edilmedi. Önlem olarak tesislerin yakınında oturanlardan pencerelerini kapalı tutmaları ve evden ayrılmamaları istendi. Patlamanın ardından BASF fabrikasındaki 14 tesiste üretim durduruldu. Fabrikanın Ren nehri üzerindeki limanında zehirli madde sızıntısına karşı bariyer kuruldu. Bu limanda sıvı gaz ve yanıcı maddelerin yükleme işlemleri yapılıyor. Yangın ve patlamaya hangi maddenin yol açtığı hakkında açıklama yapılmadı. Kazanın önemli maddi zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Ludwigshafen BASFBASF LudwigshafenMannheimBASFRenDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24