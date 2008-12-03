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Yaşam

Kimya fabrikasında patlama

Tuzla'daki Orhanlı Deri Sanayi sitesindeki kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi öldü, yedi işçi yaralandı.

03 Aralık 2008 02:00

İstanbul Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 1 işçi öldü, 7 işçi de yaralandı.

Orhanlı Beldesi Organize Deri Sanayi Bölgesi’ndeki Halil Boztepe’ye ait "Tepe Kimya Kauçuk ve Plastik Kimyasalları Fabrikası"nda saat 13.50 sularında bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iş yerinde çalışan 20 işçiden Nuran Keleş, Mustafa Demirtaş, Kadim Balık, İbrahim Yıldırım, Gülzade Aslan, Yüksel Durmuş ile Rabia Kara, yaralı olarak Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastaneye getirilen Nuran Keleş’in öldüğü anlaşıldı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Ali Demir ise Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama sonucu çıkan yangın ise olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucu söndürüldü. Patlama nedeniyle binanın giriş katının duvarlarında büyük hasar oluştu.

Patlamanın nedenini belirlemek amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

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