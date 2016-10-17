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Dünya
Deutsche Welle

Kimya fabrikasında büyük patlama

Almanya’nın Ludwigshafen kentinde BASF kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada birçok kişi yaralandı. Yetkililer halkı evden çıkmaması konusunda uyardı.

17 Ekim 2016 18:46

Kimya devi BASF'nin Ludwigshafen'daki tesislerinde yerel saatle 11:30'da büyük bir patlama meydana geldi. Dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden BASF tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, patlamada birçok kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından birçok kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

BASF sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, patlamanın firma arazisinde bulunan Landeshafen Nord adlı kuzeydeki liman bölgesinde bir boru hattında yapılan tadilat çalışmalarının ardından yaşandığı kaydedildi. Gemilerle gelen yanıcı sıvı kimyasalların bu hat üzerinden üretim kısmına aktarıldığı belirtildi.

Ludwigshafen ve Mannheim belediyeleri patlama sonrası halkı uyararak, evlerinden çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu.

Kent sakinlerinden havalandırma ve klima sistemlerini kapatmaları istendi.

Güvenlik gerekçesi ile fabrikadaki Steamcracker denilen kraking sistemleri ile diğer tesislerin kapatıldığı belirtildi. Rheinlad Pfalz eyaletindeki on kilometrekarelik alana kurulu tesis, dünyanın en büyük kimya alanlarından biri kabul ediliyor. Tesis içerisinde 3 ayrı liman işletiliyor. Tesiste yaklaşık 39 bin kişi çalışıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya LudwigshafenBASFBASF LudwigshafenLandeshafen NordMannheimSteamcrackerPfalzDeutsche Welle Türkçe afp/dpa BD/BÖ

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