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Kimseyi umursamadı

Türkiye'nin ünlü modelleri arasında bulunan Atilla Saral, İzmir'de katıldığı partide kız arkadaşı ile bakışlara aldırmadan eğlendi.

31 Mart 2009 03:00

Türkiye'nin ünlü modelleri arasında bulunan ve birçok dizide rol alan Atilla Saral, İzmir'de katıldığı partide kız arkadaşı ile bakışlara aldırmadan eğlendi.

Atilla Saral, İzmir'in gözde eğlence mekanlarından Dolce'de gerçekleştirilen, Fulya Keskin'in DJ'lik yaptığı partide kız arkadaşı ile samimi görüntüler sergiledi. Alkollü olduğu gözlenen Atilla Saral ve sevgilisi, çevredekilere aldırmadan kendi aşklarını doyasıya yaşadı. Bir ara DJ kabinine de geçen Atilla Saral, DJ'lik ve mankenlik yapan Fulya Keskin'le de şakalaştı. Etrafındaki gözlere aldırmadan samimi görüntüler veren çift, sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendi.

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