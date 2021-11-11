“Kimseyi tehdit etmeye niyetim yok” diyen Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu’ndan İyi Parti’ye: Bunlar daha iyi günleriniz

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, kimseyi tehdit etme niyetinde olmadığını tespit yaptığını belirterek İyi Parti’ye “Bunlar daha iyi günleriniz” dedi.

2019 yılındaki yerel seçimlerin ardından İyi Parti ve HDP’nin “İttifak yapmadık” açıklamalarına seçmenin inanmadığını yazan Karahasanoğlu, halkın uyandığını ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in propaganda için gittiği her ilde, kendisine “HDP ile niçin ittifak yaptıkları sorulduğunu” İyi Partili yöneticilerin buna mantıklı ve net bir cevap veremediğini öne sürdü.

TSK’nın Suriye ve Irak’a sınır ötesi operasyon yetkisi tanıyan tezkereye CHP ve HDP’nin ‘hayır’ oyu kullandığını hatırlatan Karahasanoğlu, konuyla ilgili İyi Parti’nin tek kelime edemediğini belirterek “Bu koşullar altında, İyi Parti, ittifak yaptığı partilerin zihniyetini hâlâ öğrenemedi mi?

'Biz istediğimiz şeye cevap veririz, istemediğimiz, işimize gelmeyen şeylere cevap vermeyiz' denilerek, seçmenin huzuruna gidilir mi?

Gidildiğinde seçmen, şamarı size indirmez mi?

İndirdiğinde, 'Tehdit edilmiştik, şimdi sahada karşılığı geldi' saldırganlığı ile suçunuzu örtebilir misiniz?” sorularını yöneltti.

İyi Parti’ye “Bunlar daha iyi günleriniz” diyen Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Evet, iyi günleriniz. Çünkü seçmen, size sadece soru yöneltiyor. Siz de.. Çaresizlik içinde, kem küm ederek, kendinizce bir cevap verdiğiniz sanıyorsunuz.. Sinirleniyorsunuz.. Kimi zaman tekme tokat seçmene girişiyorsunuz.. Kimi zaman da, sinkaflı küfürle karşılık veriyorsunuz.. Ama esas kötü gününüz, sandıkların açıldığı gün yaşanacak. Seçmenin tokat atması ile yaşanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi akşamında, nasıl ki Meral Hanım kaçacak delik arıyordu..

'İstifa ediyorum' demeyi bile beceremedi..

2023 seçimlerinde de..

2018’de yaşadığının çok daha ağırını yaşayacak..

Bu sefer evine kesin dönecek..

Ama, 'Eski İçişleri Bakanı' sıfatı ile değil..

'HDP ile ittifak yapıp, PKK’nın başının heykelini dikecek adamlarla kahvaltı hazırlığı yaparken, uçuruma yuvarlanan siyasetçi' diye anılacak..

'Asena' olarak değil..

'PKK’lı teröristlerin Kandil’den destekleme sözü verdiği adaylara seçim kazandıran korkak siyasetçi' diye anılacak..

'Milliyetçi siyasetçi' diye değil..

'Vatanını, ABD’ye peşkeş çekenlerle ittifak kuran siyasetçi' olarak anılacak..

'Örf ve adetlerine titizlikle sahip çıkan ülkücü isim' diye değil...

'Gaylerin, lezbiyenlerin, homoseksüellerin çizgisinde, İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar geri getirme sözü verip, sandığa gömülen çakma ülkücü' diye anılacak..

'Dindar bir siyasetçi' diye değil..

'Dindar cumhurbaşkanını devirmek için, yasakçı CHP ile, ateistliklerini her daim tekrarlayan HDP ile birlikte yol yürüyen siyasetçi' olarak anılacak.."

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