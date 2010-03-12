Kimseyi öldürüleceğine inandıramadı

T24 - Ardahan'ın Göle ilçesinde bir anaokulu öğretmeni, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Göle Merkez Anaokulu'nda görevli ana sınıfı öğretmeni 25 yaşındaki Saadet Ulus, okula gitmek üzere Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Ulus, evinin önünde, işsiz ve evli olduğu öğrenilen Yalçın Algan'ın bıçaklı saldırısına uğradı.



Göle Devlet Hastanesine kaldırılan Ulus hayatını kaybederken, saldırgan Algan polis tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ocak ayından beri Göle ilçesinde görev yapan Ulus, daha önce sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığı İstanbul'da, Algan hakkında kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Daha sonra ataması Ardahan Çallıdere köyüne yapılan Ulus'un tayini, yaptığı suç duyurusuna istinaden güvenlik nedeniyle geçici olarak ilçe merkezinde alınmıştı.



Bir başka cinayet suçundan da aranan Algan'ın aşkına karşılık vermeyen Saadet öğretmenin izini sürüp bir gün önce İstanbul'dan Göle'ye geldiği belirlendi. Saadet öğretmeni araştırmaya başlayan Algan, okulunu ve evini öğrendi.



Öğretmen Saadet Ulus, katilinin sokakta kendisini beklediğinden habersiz bugün saat 08.00 sıralarında evinden çıktı. Yaklaşık 500 metre uzaklıktaki görev yaptığı Merkez Anaokulu'na gitmek için caddede yürümeye başlayan Saadet öğretmene, aşkına karşılık vermediği Yalçın Algan elindeki satırla saldırdı.



Bir anda satır darbeleriyle neye uğradığını şaşıran Saadet öğretmen çığlık atarken, Yalçın Algan ona peş peşe vurmayı sürdürdü. Çevredekilerin müdahalesiyle Yalçın Algan kaçarken, Saadet öğretmen de çağırılan 112 Acil Servis ambulansıyla Göle Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Ancak Saadet öğretmen doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Saadet öğretmenin ölümü, öğretmen arkadaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.



Cinayetin ardından saldırganın peşine düşen Göle Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan operasyonlarla her yerde aranan Yalçın Algan, olaydan bir saat sonra ilçe çıkışında görüldü. Hemen bu bölgeye sevk edilen ekipler, Algan'ı yakaladı.



Gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü'ne götülen Algan, ilk ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Saadet Ulus'u çok sevdiğini belirten Yalçın Algan ifadesinde, “İstanbul’da tanıştık. Onu çok seviyordum. Mektuplar yazıyordum. Ama o bana yüz vermedigi gibi tersledi. Bana yüz vermediği ve terslediği için öldürdüm” dedi.







