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Kültür-Sanat

'Kimseye teklif götürmedik'

TRT yaptığı açıklamada, 2010 Eurovision finalleri için bugüne kadar hiçbir sanatçıya teklif götürülmediği bildirdi.

25 Eylül 2009 03:00

TRT yaptığı açıklamada, 2010 Eurovision finalleri için bugüne kadar hiçbir sanatçıya teklif götürülmediği bildirdi.

Yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Eurovision 2010 yarışması için Türkiye adına katılacak isimlerin ifade edildiği hatırlatıldı. 2010 Eurovision finalleri için titiz bir çalışma başlattığı bildirilen TRT'nin Türkiye'yi en iyi biçimde temsil edecek sanatçıyı belirleyeceği ifade edildi.

TRT'nin müzik ve televizyon uzmanlarının, birçok kriteri değerlendirdikten sonra sanatçıya teklif götürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“2010 Eurovision finalleri için bugüne kadar hiçbir sanatçıya teklif götürülmemiştir. Hal böyleyken basın organlarında bazı sanatçılara yönelik çıkan 'Eurovision teklifi yapıldı' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. TRT'nin gündeminde olmayan sanatçılar hakkında 'Eurovision'a gidiyor' şeklinde yapılan haberler, kamuoyunu yanıltıp, uluslararası bir yarışmanın ciddiyetine zarar vermektedir.

2010 Eurovision finalleri için resmi ya da gayri resmi biçimde hiçbir sanatçıya teklif götürülmemişken bazı sanatçıların ve basın organlarının bu durumun tersi bir tavır sergilemeleri esefle karşılanmaktadır.”

TRT'nin Eurovision için belirlediği kriterlere uygun sanatçıyı önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açıklayacağı ifade edilen açıklamada,sanatçıdan istenecek 3 besteden birinin seçilerek çalışmalara başlanacağı kaydedildi.

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