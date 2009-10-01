Ajda Pekkan’ın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserde kuaförü Yıldırım Özdemir tasarımlı saçlarıyla ilk kez seyircilerin karşısına çıkan Tarkan, dün ABD dönüşü ise biraz daha değiştirdiği saçlarıyla dikkat çekti.



Kuaför Zeki Doğulu tarafından Amerika’da kesilen saçlarıyla Boy George’a benzetilen Tarkan, “Herkes herkese benzetilebilir ama ben kimseye benzemeye çalışmadım. Saçlarımla ilgili temelleri Amerika’ya gitmeden Yıldırım atmıştı, Amerika’da da Zeki Doğulu son şeklini verdi. Çok kullanışlı bir model” dedi. Tarkan’ın Türkiye’deki kuaförü Özdemir ise Tarkan’ın son saç modeliyle ilgili yapılan “Son Mohikan” ve “Boy George” benzetmeleri için “Tarkan ne yapsa yakışıyor, biz Amerika’ya gitmeden saçlarını kesmiştik, o zaman saçlarını öne doğru tarıyordu, şimdi arkaya doğru ama bu hali de çok yakışmış. Tarkan’ın alnı çok güzel, kısa saç bu yüzden çok yakışıyor. Benzer bazı modelleri daha önce de denemiştik” yorumunu yaptı. Narenciye ihracatçılarının Rusya pazarına yönelik hazırladığı tanıtım kampanyasının yüzü olan Tarkan, yarın reklam filmi için kamera karşısına geçecek.