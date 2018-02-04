Kimsesiz çocuklara eşofman alarak uzlaştı, yargılanmaktan kurtuldu

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, Afganistan uyruklu inşaat mühendisi Abdul Habib Yoldash (30), kentte kanalizasyon çalışmaları nedeniyle kapattıkları yoldan otomobiliyle geçmek istemesi üzerine tartıştığı hentbol kulübü antrenörü Hakan Dülger (38) hakkında ‘hakaret ve yaralama’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Antrenör Dülger, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan çocuklara eşofman, kışlık çorap ve forma hediye vermeyi kabul etmesi koşulunu yerine getirerek, şikayetçiyle uzlaştı ve yargılanmaktan kurtuldu.

Kentte, geçen ay Kireçhane Mahallesi’ndeki yol, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (TİSKİ) başlatılan kanalizasyon çalışmaları kapsamında ulaşıma kapatıldı. Çalışmaların sürdüğü yola aracıyla gelen Hakan Dülger, çalışmayı yürüten yetkililerden kapalı yolun açılmasını istedi. Bunun üzerine Afganistan uyruklu inşaat mühendisi Abdul Habib Yoldash’ın, sürücüye yolu açamayacaklarını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olayda, araç sürücüsü Dülger, kendisini uyarmak isteyen Yoldash’a yumruk attı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi. Yaşananlardan sonra belediyede stajyer mühendis olarak çalışan Yoldash, polis merkezine giderek, sürücü hakkında ‘hakaret ve yaralama’ suçlamasıyla şikayette bulundu.

UZLAŞARAK BARIŞTILAR

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Uzlaştırma Bürosu\'nca taraflara uzlaşmaları yönünde talepte bulunuldu. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa İçer’in girişimleriyle bir araya gelen taraflar, uzlaşmayı kabul etti; ancak Yoldash, uzlaşmada şartının olduğunu belirterek, şikayetçisinin Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan çocuklara eşofman, kışlık çorap ve forma gibi hediyeler vererek, onları mutlu etmesini, bu sayede şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

EŞOFMANLARI TESLİM ETTİ

Uzlaştırmadaki koşulu kabul eden antrenör Hakan Dülger, satın alındığı 22 takım eşofman, 20 takım forma ve 330 kışlık çorabı kimsesiz çocuklara verilmek üzere Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerine teslim etti. Dülger, şikayetçisiyle uzlaşarak, yargılanmaktan kurtuldu.

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