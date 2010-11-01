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Yaşam

KİMSESİZ ÇOCUKLARA 4 YILDIZLI KONAKLAMA YOZGAT (A.A)

01 Kasım 2010 16:39

-KİMSESİZ ÇOCUKLARA 4 YILDIZLI KONAKLAMA YOZGAT (A.A) - 01.11.2010 - Yozgat'ta, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı yurtlarda kalan 36 kimsesiz çocuk, tamamlanan ''Sevgi Evleri''ne yerleştirildi.  Yozgat Valisi Necati Şentürk, 3 blok, 6 daire, bir hizmet binasından oluşan ''Sevgi Evleri''ni ziyaret ederek, SHÇEK Yozgat İl Müdürü İsmail Doğan'dan bilgi aldı.  İsmail Doğan, her dairede yaklaşık 10 çocuğun barınacağını belirterek, ''Burada amacımız, yuva ve yetiştirme yurdunda kalan çocukların aile ortamlarında yetişmesini sağlamaktır. Ayrıca çocuklara, telefon, su ve doğalgaz gibi faturaların parasını vererek ödemelerini isteyeceğiz. Böylece sorumluluk sahibi kişiler olarak yetişmelerini sağlayacağız'' dedi. Vali Necati Şentürk, evlerde şu anda 36 çocuğun barındığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Şu anda 36 çocuk barınıyor. Ancak 60 kişilik olan kapasitede sonradan gelebilecek çocukları da alabileceğiz. Ayrıca, yetiştirme yurdunda kalıp da üniversiteyi kazanan çocuklarımızı, yine sosyal hizmetler yuvasında kalırken devlet parasız yatılı bursluluk sınavını kazanıp, başka okul yurtlarına giden çocuklarımız da buraya geldiklerinde kalabilecekler.''  Çocukların aile ortamında hayata hazırlanacaklarına dikkati çeken Şentük şöyle devam etti:  ''Burada bir bakıcı anne gözetiminde çocuklarımız aile ortamında yetişecek. Yetiştirme yurdu binamızda hiçbir çocuğumuz kalmadı. Oradaki binamız da Sosyal Hizmetler bünyesinde yeniden değerlendirilecek. Artık yetiştirme yurtlarına gelen çocuklarımız yurt yerine 4 yıldızlı otel görünümünde olan Sevgi Evleri'nde kalacak. Çocuklarımız yıl başına kadar hazır yemekleri yiyecekler, yıl başından sonra da kendileri pazara çıkıp alışverişlerini yapacak ve bakıcı anne gözetiminde yemeklerini pişirecekler.'' Vali Necati Şentürk, daha sonra Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için yapılan halı sahada Yimpaş Yozgatspor'un başkanı Yusuf Kenan Yılmaz'ın koruduğu kaleye penaltı atışı yaptı.

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