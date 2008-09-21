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Politika

'Kimsenin dilencisi değiliz'

Leyla Zana Diyarbakır'da gerçekleştirilen DTP Kongresi’nin açılış konuşmasını Kürtçe yaptı.

21 Eylül 2008 03:00

DTP, yerel seçimlerdeki stratejisini belirlemek, siyasal gelişmeleri değerlendirmek üzere Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi’ni gerçekleştirdi. Leyla Zana, kongrenin açılış konuşmasını Kürtçe yaptı.

Yaklaşık 600 delegenin katıldığı toplantının yapıldığı salona, “Kadının özgürlük arayışı ve gençliğin devrimci coşkusu ile demokratik toplum kuruyoruz”, “Kürdistan demokratik özerklik ile demokratik cumhuriyete doğru” yazılı Kürtçe pankartlar asıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Leyla Zana ise halkın umutlu olduğunu ve bu umudun büyütülmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

“Türkiye’nin tarihi bazı sorunları var. Ermenistan, Kıbrıs, diğeri de Kürt sorunudur. Bu konuda Türkiye hiçbir adım atmadı. Dış güçler bahane edilerek bu üç sorunun çözümü engelleniyor. Kıbrıs ve Ermeni sorunu biterse, Kürt sorununun da çözüleceğine inanıyorum. Türkiye’nin de altına imza attığı BM sözleşmesine göre, halklar kendi kaderlerine tayin hakkına sahiptir. Bir halk kendisine göre statü oluşturabilir. Kürtler bugün kendi statülerini oluşturuyor. Bu bizim tarihten, topraktan gelen hakkımızdır. Onurumuzla oynanarak, ’Biz sizin kardeşiniziz’ denilirse böyle bir kardeşliği kimse kabul etmez. Biz, hakkımızı bilmeliyiz. Kimsenin dilencisi değiliz, kimseye de el açmıyoruz.”

Kapatılan DEP’in eski milletvekili Leyla Zana, DTP Kongresi’nin açılış konuşmasını Kürtçe yaparak, Kürtlerin kendi statülerini oluşturduklarına dikkat çekti.

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