Kimse Yok Mu Derneği yöneticisi 3 işadamına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılanan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği\'nin yöneticisi 3 işadamı, 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Askerlerden sorumlu mahrem imamı oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanık ise 10\'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi.

​2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan Kimse Yok Mu Derneği Denetim Kurulu asil üyesi Aslan D, yönetim kurulu yedek üyesi Osman Ö ve yönetim kurulu asil üyesi olduğu iddia edilen Aziz C. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Halı ticaretiyle uğraştığını belirten Osman Ö. \"Derneğe üyeydim ama hiçbir sosyal faaliyetlerine katılmadım. Gezilerinde yer almadım. 2014 yılından beri de hiçbir irtibatım olmadı. Suçsuzum, beraatımı istiyorum\" dedi.

Sanıklardan Aziz A. ise, \"Allah rızası için bir şeyler yapabilir miyim amacıyla üye oldum. 17/25 Aralık olaylarından sonra da istifa ettim. Hiçbir gösteriye katılmadım. Bank Asya\'ya para yatırmadım\" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa, istinaf yolu açık olmak kaydıyla, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı.

KTO ESKİ BAŞKANVEKİLİ FETÖ\'DEN BERAAT ETTİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) eski başkanvekillerinden tutuksuz sanık Halit Suvar da karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Suvar, beraatini istedi. Ticaret Odası seçimlerine GESİAD\'ın adayı olarak girdiği iddia edilen Suvar, \"Kesinlikle böyle bir şey olmadı. FETÖ ile mücadele eden birisiydim. GESİAD\'ın adayı olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Yurt dışına yaptığımız geziler de, Kayseri Ticaret Odası\'nın yapmış olduğu, ticari gezilerdi\" ifadelerine yer verdi. Mahkeme heyeti, Halit Suvar\'ın \'Silahlı terör örgütü üyeliğinden\' beraatine karar verdi.

ASKERİYENİN MAHREM İMAMI OLAN 3 SANIĞA 10 YIL HAPİS

4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davalarda ise örgütün \'Askerlerden sorumlu mahrem imamı\' oldukları iddiasıyla haklarında \'Silahlı terör örgütü kurma\' suçundan kamu davası açılan tutuklu sanıklar Sedat Key, Yasin Deviren ve Semih Öztekin hazır bulundu. Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasını kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Mahkeme sanıkları \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 10\'ar yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluklarının devamına karar verdi.