Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CHP'nin yarın cumhurbaşkanlığı adayını açıklamasına ilişkin olarak "Kimse yarın kimin posterinin asılacağını bilmiyor, ama salonda en çok Muharrem İnce taraftarları olacak" dedi.

Zeyrek, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nden aldığı yetki çerçevesinde partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Konuyla ilgili en son trafik Salı akşam saatlerinde başladı, geç saatlere dek sürdü" açıklamasında bulundu.

"Bugüne dek hep Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen ve İlhan Kesici isimlerini duyuyordum" diyen Büyükerşen, Son 2-3 günde de en çok “Rüzgar döndü, Muharrem İnce aday olacak, tebrikleri kabul ediyor” cümlesini duydum" diye yazdı.

Zeyrek şöyle devam etti:

"Bu arada an itibariyle bir ekip harıl harıl Cuma günü açıklamanın yapılacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nu ve salonu dolduracak kalabalığı hazırlıyor.

Kimse boş bırakılan yerlere Cuma günü kimin posterinin asılacağını bilmiyor ama salonda çalışanların da CHP’nin TBMM grubundaki çoğunluğun da beklentisi Muharrem İnce… Zira o gün salonda en çok İnce taraftarları bulunacak"