Kimse Pınar Hanım’ın hizmetçisi değil

T24- Pınar Altuğ nedeniyle işi bıraktığını belirten kostüm sorumlusu Semanur Yaşar, ‘Asistanıma hakareti karşısında çantamı alıp gittim’ dedi.







Her şey Pınar Altuğ’un geçen hafta twitter sayfasına yazdığı “Normal hayatta yanına bile yaklaşamayacak biri, görevi gereği senden üstün konuma gelince, aklınca seni ezmeye çalışır, ne zavallı bir durum” yorumuyla başladı.







Kime kızdığı merak konusu olan Altuğ’un geçen yıl “Aile Reisi” dizisinin setindeki kostüm sorumlusunu işten çıkarttığı iddiası gündeme geldi.





Altuğ da yine twitter’da konuya açıklık getirmek için “Kendisi bana kostüm ayarlayamadığı için destek amaçlı evden getirdiğim kıyafetlerimi katlama zahmetine bile girmeden, çantaya tıkmıştı. O zaman ‘Ben getirmeyeyim sen kıyafet bul’ deyince de, ‘Sizin vücudunuz bir acayip, hazır giyim olmuyor. Ancak diktirmek lazım’ diye cevaplamıştı” dedi. Altuğ, “Yanıma yaklaşamayacak“ ifadesini de set çalışanları için kullanmadığını belirtti ve “Hangi set çalışanı normalde yanıma yaklaşamayacak biri olarak tabir edilebilir ki, setteki herkes benim arkadaşım” diye konuştu.

Altuğ’un “Sizin vücunuz bir acayip” dediğini söylediği 12 yıllık Kostüm Sorumlusu Semanur Yaşar ise Altuğ yüzünden işi bıraktıklarını belirtti. “Şen Yuva” dizisinin kostüm sorumlusu olarak çalışan Yaşar, şöyle konuştu:



‘Fiziksel defolarına göre giyiniyor’





“Pınar hanımın kostümcülerle ilgili genel bir sorunu var. Benden önce ve sonra da 2 kostümcü değiştirdiler. Bizim işi bıraktığımız gün Pınar Hanım, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu ve yaşça kendisinden de büyük olan olan asistanıma hizmetçi muamalesi yaptı. İki üniversite mezunuyum, bu kadar okulu ekran önünde biri benim asistanı ezsin diye okumadım. 10 senedir daha bir kez bile set bırakıp gitmedim ama Pınar Hanım’ın asistanıma hakareti karşısında çantamı alıp gittim.





Kimse kimsenin hizmetçisi değil. Asistanım Pınar hanımın bir tişörtünün parasına 7 / 24 çalışırken bir de kendisinin çantasını taşımak zorunda değil. Pınar Hanım bizim 10 mislimiz para kazanırken kıyafetlerinin ve takılarının takibi için diğer ünlü isimler gibi kendisine özel bir asistan tutmalı. Ayrıca fiziğini de eleştirmedim. ‘Vücudunuz bir acayip’ gibi bir cümle sarfetmedim. Demek ki kendisine daha önce bu konuyla ilgili bir şeyler söylenmiş. Zaten fiziksel defolarını çok bildiği için kendisi de ona göre giyiniyor. Tebrik ederim. Kendisine hakaret davası açmayı bile düşünüyorum.”





