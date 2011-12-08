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Politika

Kimse memleketin huzurunu kaçırmasın İSTANBUL (A.A)

08 Aralık 2011 18:48

-Kimse memleketin huzurunu kaçırmasın İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda ''Şike Yasası'' olarak bilinen 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un TBMM'ye iadesi konusunda ''Memleketin bugünkü huzurunu kaçırmak gibi bir düşünce içine kimsenin girmemesi gerekir. Demokratik olgunluğun gereği neyse öyle karşılamak gerekir'' dedi.  Gül, Avusturya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, ''Şike Yasası yeniden görüşülüp pazar günü Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Vetonun AK Parti'de çatlaklara neden olduğu iddia ediliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir? Yasa aynen gelirse Anayasa Mahkemesine götürecek misiniz?'' sorusuna Gül, şu karşılığı verdi: ''Türkiye, demokratik, anayasal demokrasiyle idare edilen bir ülke. Anayasal demokrasilerde kurumlar var ve kurumların yetki ve sorumlulukları da açık bir şekilde ortaya konuluyor. Bunlar arasında da gayet medeni ilişki, demokratik olgunluk çerçevesinde uygulamalar gerçekleşiyor. Bu çerçeve içerisinde bahsettiğiniz yasayla ilgili benim kanaatlerim ve görüşlerim kamuoyunun da bildiği gibi açıktır. Ben, bu çerçeve içerisinde yetkimi kullandım. Yasayı bir kez daha görüşülmesi için meclise gönderdim. Kanun yapıcı meclistir, parlamentodur. Dolayısıyla parlamentoda yine anayasal demokrasi çerçevesi içerisinde kendi yetki ve sorumluluklarını demokratik olgunluk içerisinde görüşecek, düşünecek, kanaatini o şekilde kullanacak.  Bunlardan farklı anlamlar çıkarmanın faydası yok doğrusu. Dolayısıyla, bu süreçler bu şekilde işleyecek. Tabii ne olacak, meclisten nasıl geçecek ona bakarız. Ona göre nedir diye incelettiririz. Bunlardan memleketin bugünkü huzurunu kaçırmak gibi bir düşünce içine kimsenin girmemesi gerekir. Demokratik olgunluğun gereği neyse öyle karşılamak gerekir. ''

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