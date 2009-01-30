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Yaşam

Kimse lider doğmuyor

Bilim insanlarına göre, bir liderin başarısı sadece kendi özelliklerine bağlı değil. Lideri lider yapan, kendisi kadar onu izleyenler de...

30 Ocak 2009 02:00

Bilim insanlarına göre, bir liderin başarısı sadece kendi özelliklerine bağlı değil. Lideri lider yapan, kendisi kadar onu izleyenler de...

Birçok hayvan grubunda, bazılarının sürekli ilk sırada yer aldığını dikkate alan araştırmacılar, liderin neye göre seçildiği sorusuna yanıt aradı. Araştırmacılar, bazı iskorpitlerin davranışlarını inceledi ve hangilerinin yiyecek bulmak için ırmak kenarındaki otlarla dolu güvenli bölgeyi terk ederek riskli sulara açıldığını gözlemledi.

Her iskorpitin cesaret ve çekingenlik düzeyini bu şekilde ölçen bilim adamları, daha sonra, hangisinin lider olacağını görmek için balıkları gelişigüzel ikili gruplara ayırdı.

Çiftlerin yiyecek arayışı için yeni yerler keşfetmeye gittiği ya da beraber uzun süre bulundukları yerde kaldıkları görüldü. Ancak her durumda daha girişimci olan balığın diğerini etkilediği ve iki balığın maceraya atıldığı gözlendi.

Cambridge Üniversitesi araştırmacılardan Andrea Manica, çekingen bir iskorpit çok maceracı bir iskorpitle grup oluşturduğunda, maceracı olanın çekingeni etkileyerek kendisini izlemesini sağladığını, korkak iskorpitin ise cesur olanın liderlik rolünü, daha az korkak olan iskorpitten fazla desteklediğini belirtti.

“Bazılarının lider olması, diğerlerinin onu izlemesi sürecinin sadece bir hareketten kaynaklandığını” belirten Manica, balıkların lider ya da lideri izleyenler diye doğmadığını, ikili ya da muhtemelen daha çok sayıdaki grupta rollerinin sosyal etkileşimlerle belirlendiğini ifade etti.

‘Current Biology’ dergisinin internet sitesinde yer alan araştırmanın sonuçlarının “lider olma özelliğinin” hiç önemli olmadığını gösterdiğini vurgulayan bilim insanları, bu balıkların her birinin ekip arkadaşının hareketlerine karşılık verdiğini veya tepki gösterdiğini, liderin “bireylerin farklılıklarından” doğduğunu belirttiler.

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