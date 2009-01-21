Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Ergenekon soruşturmasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulması isteğine yanıt olarak 'Lütfen kimse hariçten gazel okumasın, yargının işine karışmasın' dedi.



Şahin, Hollanda Adalet Bakanı'nın davetlisi olarak bu ülkeye yapacağı ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.



Şahin, bir gazetecinin "Sayın Baykal, Ergenekon soruşturması konusunda TBMM'de bir komisyon kurulmasını istedi. Bu konudaki düşünceniz nedir?" şeklindeki sorusu üzerine şunları kaydetti:



"Yargıya intikal etmiş konularda yasama organında görüşme yapılamaz. Anayasa'nın 138. maddesi okunduğunda böyle bir çalışmaya hiç ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Bahsettiğiniz dava şu anda yargının elindedir. Nitekim yargılaması ve soruşturması devam ediyor. Her zaman tekrarladığım bir cümleyi bu soru üzerine de tekrarlamak durumundayım. Türkiye yargısı, hakimlerimiz ve savcılarımız kendilerine yasaların verdiği sınırlar içerisinde görevlerini büyük bir titizlik içinde yerine getiriyor. Lütfen kimse hariçten gazel okumasın, yargının işine karışmasın. Yargı ve yargılama işini yapan hakim ve savcılarımız ne yaptıklarını biliyor, ne yapacaklarını biliyor. Herkes kendi işine baksın."



BOTAŞ kuyularındaki cesetler



Şahin, "1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin Silopi'deki BOTAŞ kuyularına atıldığı yolundaki iddialar konusunda ne yapılıyor?" sorusuna karşılık, şunları kaydetti:



"Bir takım iddialar var. Aslında bu iddialarda bulunan kişilerin ciddiliği ve samimiyeti de ayrıca tartışma konusu. Sanki Türkiye, gayri hukuki işlerin çokça yapıldığı bir ülkeymiş izlenimi vermeye çalışanlar var. Tabii ki bunlara karşı da Türkiye'deki yetkili makamlar mutlaka duyarlı olmak mecburiyetindedir. Ama her iddiayı mutlaka araştırırız. Silopi'de de BOTAŞ kuyuları içinde bir takım insanların asit kuyuları içinde yakıldığı iddiaları var. Bununla ilgili Silopi Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma dosyası açtı. Ancak bu iddiada bulunanlar iddialarını ispata yönelik Cumhuriyet Savcılığına herhangi bir bilgi ve belge ile gelmediler. Hatta savcı 'bu kuyular nerede, mevkisini gösterin biz orada kazı yapıp iddiaları araştıralım' dediği halde, şu ana kadar iddia sahipleri henüz ciddi bir harekette bulunmadılar."



Özür kampanyası için soruşturma olacak mı?



"Ermenilerden özür diliyoruz kampanyasına" ilişkin Cumhuriyet Savcısının soruşturma açabilmesi için Adalet Bakanının izin vermesi gerektiğinin hatırlatılması ve izin verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Şahin, şöyle konuştu:



"Bana henüz böyle bir dosya gelmedi. Şimdiden izin verecek misiniz, vermeyecek misiniz derseniz, şimdiden benim ihsası reyde bulunmamı istemiş olursunuz ki hem iç hukukumuz, hem Türkiye'nin altına imzasını koyduğu uluslararası anlaşmalar bağlamında, bunu incelemeden bir değerlendirme yapmayız. Çünkü Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bu konularda tecrübeli hakimler kanalıyla ciddi bir çalışma yapıyor. Dosya önümüze geldiğinde bunun kararını veririz. Bu konuda şu anda bir şey söylemem doğru olmaz."



Şahin ve beraberindeki heyet daha sonra THY'nin tarifeli uçağıyla Amsterdam'a hareket etti.



