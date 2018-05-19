Kimse farketmedi; Saadet Partili gençler Yenikapı'daki mitinge bu dövizlerle geldi

Yenikapı'da Cumhur İttifakı'nın da katılımıyla gerçekleşen Kudüs mitinginde Saadet Partili gençlerin taşıdıkları dövizler dikkat çekti. 5 parça dövizden oluşan kolajda siyah zemin üzerine yazılan kırmızı yazıda, "İktidar miting yapmaz icraat yapar" yazıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yenikapı Meydanı'nda bugün gerçekleşen Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine katılan Saadet Partili gençlerin ellerinde taşıdıkları dövizler dikkat çekti. Temel Karamollaoğlu'nun birkaç gün önce Türkiye ile İsrail Enerji Bakanları'nın enerji işbirliği anlaşmasına ilişkin açıklamalarını hatırlatan gençlerin fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. Karamollaoğlu'nun "İktidarlar miting yapmaz icraat yapar" sözlerine dikkat çeken gençler Kudüs dövizleriyle bu yazıyı yazdılar.

Ankara'da Saadet Partisi binasında geçtiğimiz günlerde partisinin aday adaylarına hitap eden Temel Karamollaoğlu, "Daha iki gün önce hükümetin enerjiden sorumlu bakanı İsrail ile olan münasebetleri geliştirecek bir anlaşmayı imzaladı mı imzalamadı mı? Onu söyleyin. Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız? İsrail’in bugüne kadar önünü açan onlarca karar aldınız hanginizi sonlandıracaksınız. Çıkıp miting yapacaksınız, kargalar güler yav. Tekrar söylüyorum. İktidarlar miting yapmaz icraat yapar" demişti.