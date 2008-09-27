Türkiye suç batağında

Elektrik hırsızlığı yüzünden hapis istemiyle yargılanan adama beraat kararı veren hâkim, AYEDAŞ'ın bütün aile bireylerini elektriksiz bırakmasını doğru bulmadığını belirtti..Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan kaçak elektrik kullanımıyla ilgili bir davada, İstanbul Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Servet Kartal, ilginç bir karara imza attı. Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde bir apartman dairesinde nikâhsız eşi ve iki çocuğu ile kirada oturan TIR şoförü Cafer Bal'ın sayacı, yaklaşık 5 yıl önce kaçak elektrik kullandığı için söküldü. Bunun üzerine kaçak elektrik kullanmaya başlayan Bal hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada son sözü sorulan Bal, "Çocuklarım ve elektrikli ev aletlerim nedeniyle kullanmak zorundayım. Karanlıkta kalmamız mümkün değildi. Borcum taksite bağlanırsa öderim. Ancak 5 bin YTL'nin hepsini birden ödeyemem. Karanlıkta yaşamamız mümkün değil" dedi.Kararını açıklayan hâkim Servet Kartal, elektriği sözleşme ile kullandığı sırada işleri bozulan ve elektrik borcunu ödeyemediği için sayacı sökülen Bal'ın elektriksiz bırakılmasının yaşam şartlarına, aynı çatı altında yaşayan ailenin diğer tüm bireylerine ve özellikle okul çağında bulunan çocuğun okul durumuna yönelik önemli bir yaptırım olduğunu söyledi. Bal'ın kuruma olan borcunu icra yolu ve hukuk yollarından ya da maddi durumu tespit edilerek sosyal güvenceler kullanılarak tahsil edilmesi gerektiğini belirten hâkim Kartal, "21. yüzyılda kimse elektriksiz bırakılamaz. Babanın hatasını çocuklar çekemez. Okul çağındaki çocuklar elektriksiz bırakılarak eğitiminden engellenemez" dedi.Kaçak elektrik kullanımı olduğu taktirde tutanak tutulması gerekirken, sırf para borcu ödenmedi diye bütün aile bireylerinin elektriksiz bırakılmasının doğru olmadığını vurgulayan hâkim Kartal, Cafer Bal'ın beraatine karar verdi.Cafer Bal'ın 11 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi kızı Ecem Gürel, elektrikler kesik olduğu zaman ders çalışamadığını ve ödevlerini yapamadığını belirterek, "Öğretmenimiz ödeve baktığı zaman utancımdan elektriğimizin kesik olduğunu söyleyemiyorum" diye konuştu.