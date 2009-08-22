'Kimse CHP’ye malum parti diyemez’

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Tayyip Erdoğan'ın CHP için kullandığı ‘malum parti’ nitelemesine cevap verdi: Siz partinizin adından utanıyor olabilirsiniz, ben partimin adıyla gurur duyuyorum.

Yazılı bir açıklama yapan Tekin, Başbakan Erdoğan'ın dün gazetecilerin İstanbul'da yapılması planlanan 3’üncü köprüye ilişkin sorularını yanıtlarken, kendisi hakkında ''malum bir partinin il başkanının yapmış olduğu açıklamalar, sadece durumdan vazife çıkarmak veyahut bir rol kapmaktan öte bir şey değil'' ifadelerini kullandığını belirtti.

Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

''Ben 'malum partinin' değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni de kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal gibi mazisinde hiçbir kara leke bulunmayan, tertemiz isimlerin genel başkanlığını yaptığı, 86 yıllık onurlu bir geçmişe sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanıyım.

Siz partinizin adından utanıp, baskı zoruyla medyaya başka biçimlerde yazdırabilirsiniz ama ben partimin adıyla gurur duyuyorum. Çünkü ben bu devleti kuran partinin İstanbul İl Başkanıyım. Partisinin adından utananlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'malum parti' diyemez.''

Partisinin adını ''onurla taşıdığını'' belirten Tekin, CHP'nin ''demokrasinin gerçek savunucusu, koruyucusu ve teminatı olduğunu'' kaydetti.

Tekin, açıklamasında Başbakan Erdoğan'a yönelik şu ifadelere yer verdi:

''Sizi üslubunuz konusunda siyasi nezakete ve hoşgörüye davet ediyorum, yoksa bundan sonra ben de size 'Sayın Başbakan' yerine 'Malum Başbakan' diyeceğim. Siz siyaseti bir oyun olarak görebilirsiniz ama biz oyun oynamıyoruz. Bu yüzden de rol kapmıyoruz. Sadece rant uğruna halktan gizlediğiniz gerçekleri kamuoyuna deşifre ediyoruz.''