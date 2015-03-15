'Kimse benim mini eteğime karışamaz'

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya, Acun Ilıcalı’lı TV8’in ilk dizisi “Maral: En Gzel Hikayem” ile döndü. Feminist bir anne tarafından yetiştirildiğini söyleyen Hazal Kaya, annesinin de aktif olarak üyesi olduğu Mor Çatı kadın örgütünün çocukluğundan beri faaliyetlerinin içinde yer aldığını belirtti. Bundan dolayı erkeklere karşı bir duruşu olduğunu ifade eden Kaya, "Bana kimse 'Mini etek giymeyeceksin' diyemez mesela ya da sadece kadın olduğum için kimse bana bir şey söyleyemez" dedi.

Milliyet'ten Aydil Durgun'a konuşan Hazal Kaya hayatına dair ilginç açıklamalar yaptı.

Profesyonel aşçılık eğitimi aldığını ancak dizi nedeniyle şu anda bırakmak zorunda kaldığını anlatan Kaya, "İlk boşluğumda sadece buna odaklanacağım. Bir de ben bu işle vakit geçirmek istiyorum" diye konuştu.

'Beni feminist bir anne büyüttü'

Kaya röportajında son dönemde yeniden gündeme gelen kadına şiddet konusundaki düşüncelerini de anlattı.

Feminist bir anne tarafından büyütülmenin avantajlarının ve dezavantajlarının olduğunu ifade eden Kaya şöyle konuştu: "Kadına şiddet olayı bugün gazetelerde evet, buna karşı eylemler yapılıyor, herkes ayakta. Ama 90’ların başından beri annemin içinde olduğu Mor Çatı kadın hareketi sayesinde ben çocukluğumdan beri şahidim zaten kadına şiddete. Şu an çok görünür ama hep vardı, hep çok ağırdı. Evet çok kayıp verdik, çok kadın şiddet gördü, onların çocukları şiddet gördü. Şimdi insanların bilinçlenmesi çok iyi bir şey ama keşke bu bilince daha önceden sahip olsaydı bu ülke , bu kadar kayıp verilmeseydi. Kadına şiddet nedir, taciz nedir daha yeni öğreniliyor. Pek çoğu bizim kanıksadığımız, zaten göz ardı ettiğimiz şeyler: “Ara sokağa girme kızım”, “Başkasının verdiği açık meyve suyunu içme kızım”... Bunların hepsi bir müdahaleydi zaten o tacizlere karşı. Biz bunu günlük, olağan bir şey gibi yaşamaya devam ediyorduk."

Kaya, " Erkek şiddeti son zamanlarda bu kadar görünür oldu ama siz bu gerçekle büyüdünüz. Bu, erkeklere bakış açınızı etkilemiş midir, ilişkilerinizi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Erkeğe bakıştan ziyade hayata karşı bir duruştan söz ediyoruz. Evet bir duruşum gelişti. Duruştan kastım şu; bana kimse "Mini etek giymeyeceksin" diyemez mesela ya da sadece kadın olduğum için kimse bana bir şey söyleyemez. Çünkü bazen, bazı cümleler sadece kadın olduğunuz için kurulur size."