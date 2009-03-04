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Kimse benim erkekliğimi tartışamaz

Hüsnü Şenlendirici Deniz Seki'nin kardeşinin kendisis hakkında söylediklerine ve tüm yaşananlara yanıt verdi.

04 Mart 2009 02:00

Hüsnü Şenlendirici Deniz Seki'nin kardeşinin kendisi hakkında 'Erkekliği klarneti kadar iyi değilmiş' sözlerine ve tüm yaşananlara yanıt verdi.

'Erkekliği klarneti kadar iyi değilmiş'

Deniz Seki, Şenlendirici'yi görmek istemedi

“Ben, ‘sakın benim adımı verme’ gibi bir laf etmedim. Sürekli ağır sözlerle eleştiriliyorum. Kimseye yanıt vermeyeceğim ama, kimse benim erkekliğimi tartışamaz. Serkan’ın sözlerine kızmadım, alınmadım. Genç adamdır. ısyan etmesi çok doğal. Çünkü şu an içi yanıyor.”

Beni içeri almadılar

Şenlendirici, “Benim neler yaşadığımı bilemezsiniz. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapabilirim, nasıl sahip çıkabilirim? Sahip çıkmak, medyaya demeç vermek demek mi, bu mudur erkeklik? Deniz’i, avukatının dışında kimse göremiyor. Buna ailesi de dahil. Bakın pazar günü hiç kimsenin ruhu duymadan tutukevine gittim. Fakat beni içeri almadılar. Savcıdan gerekli izinler çıkmadan hareket edemiyorum. Bunun için uğraşıyorum. Gerekli yasal izinleri alınca Deniz’i ziyaret edeceğim

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