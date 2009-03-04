Beni içeri almadılar

Hüsnü Şenlendirici Deniz Seki'nin kardeşinin kendisi hakkında 'Erkekliği klarneti kadar iyi değilmiş' sözlerine ve tüm yaşananlara yanıt verdi.“Ben, ‘sakın benim adımı verme’ gibi bir laf etmedim. Sürekli ağır sözlerle eleştiriliyorum. Kimseye yanıt vermeyeceğim ama, kimse benim erkekliğimi tartışamaz. Serkan’ın sözlerine kızmadım, alınmadım. Genç adamdır. ısyan etmesi çok doğal. Çünkü şu an içi yanıyor.”Şenlendirici, “Benim neler yaşadığımı bilemezsiniz. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapabilirim, nasıl sahip çıkabilirim? Sahip çıkmak, medyaya demeç vermek demek mi, bu mudur erkeklik? Deniz’i, avukatının dışında kimse göremiyor. Buna ailesi de dahil. Bakın pazar günü hiç kimsenin ruhu duymadan tutukevine gittim. Fakat beni içeri almadılar. Savcıdan gerekli izinler çıkmadan hareket edemiyorum. Bunun için uğraşıyorum. Gerekli yasal izinleri alınca Deniz’i ziyaret edeceğim