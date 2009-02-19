Kimse beni umursamadı

Clive Owen’ı “The International”ın Türkiye’deki çekimleri sırasında en çok şaşırtan, Kapalıçarşı’daki çekimlerinde elinde silahla koşmasına kimsenin tepki vermemesi olmuş.Dublin Film Festivali için İrlanda’ya başkentinde festivalin onur konuğu Clive Owen’la Milliyet görüştü. İstanbul’dan çok etkilendiğini ama çekimden pek fırsat bulup da gezemediğini söyleyen Owen, Kapalıçarşı’da çekilen sahneyi hayretle anlatıyor:“Oraya set kurmak mümkün değildi. Çok kala-balıktı. Yanıma, benden uzakta duran bir güvenlik görevlisi, elime de bir silah verdiler. Elimde silah koşturuyordum. Millet film çekildiğinden haberdar değildi. Endişeyle bakanlar oluyordu ama bir Allah’ın kulu da müdahale etmedi. Böyle bir şeyin Londra veya Milano’da olduğunu düşünemiyorum.”