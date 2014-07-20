'Kimse beğenmezse diye filmlerin hakkında konuşmuyorum'

Oscarlı senarist ve yönetmen Woddy Allen, “filmlerinin beğenilmeme ihtimaline karşı” sessizliğini korumaya çalıştığını söyledi. Filmlerin adını bile son ana kadar açıklamaya yanaşmayan, hiçbir tanıtım turuna çıkmayan Allen, “Beklentileri yükseltmeyi hiç sevmiyorum. Bir filmi baş tacı etmek mi? İnsanlarda merak uyandırmaktan nefret ederim. Ya film kötü olursa? Bir film berbat da olabilir çünkü. İyi bir şey çıkarsa tabii ki tanıtım yaparız. Film bittiğinde, eğer sevilmeyi hak eden bir işse, heyecandan yerimde duramam” dedi.

Taraf’ta yer alan habere göre, Woody Allen’ın son filmi Magic in the Moonlight/ Ay Işığındaki Sihir, gelecek hafta ABD’de gösterime girecek.