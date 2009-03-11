Süreyya Yalçın; babası Faruk Yalçın'dan 14 milyon euro istediği için Önder Bekensir'den boşandığı dedikodusuna isyan etti: Babam paracı biri değildi. Ben de değilim. Artık kimse babamın adını ağzına almasın!..



'Otel parası istedi' iddiası



Sabah'ın haberine göre; yaklaşık dört ay önce biten evliliğiyle ilgili spekülasyonlar, Süreyya Yalçın'ı çileden çıkardı! Bu kez de, Önder Bekensir'in, babası Faruk Yalçın'dan otel açmak ve harcamak için 14 milyon euro istediği iddiasıyla karşı karşıya kalan Yalçın sert konuştu. Bu talep yüzünden boşandıkları söylentisini yalanlayan Yalçın, "Önder'le evlenirken de, boşanırken de para mevzumuz olmadı" dedi.



Ben paramla etkilemem



Süreyya Yalçın, şöyle devam etti: "Babam paracı biri değildi. Ben de insanları paramla etkileyen biri değilim. Dostlarımı kalpten severim. Kimseye para vermedim. Artık kimse babamın adını ağzına almasın!" Burak Hatipoğlu ile birlikte olan Yalçın, "Benim bir ilişkim var. Adımın Önder'le anılması çok ayıp" diye ekledi.



