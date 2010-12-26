-''KİMONO'' SERVET DEĞERİNDE TOKYO/ANTALYA (A.A) - 26.12.2010 - Japonların geleneksel giysisi kimono, kullanılan kumaşa ve işlemelere göre 10 bin ile 200 bin lira arasında satılıyor. Kültürlerine olan bağlılıkları ile tanınan Japonlar, kendilerine özgü geleneksel giysileri kimonoyu hayatlarının her aşamasında kullanıyorlar. Saf ipekten yapılan kimonolar müzelerde ve kişilere ait koleksiyonlarda korunurken, özel kumaşlardan üretilen el yapımı bir kimono ise adeta bir servet değerinde satılıyor. Tokyo Sugino Fukushoku Üniversitesi Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Motoko Kavaguchi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonların giyim tarzlarının yüzyıllardan beri değişmeden günümüze ulaştığını söyledi. Japonların günümüzde modern zaman ile geçmişi bir arada harmanlayarak, kültüründen kopmadan ama günümüzü de ihmal etmeden yaşamaya çalıştığını ifade eden Kavaguchi, ''Bunu özellikle giyim şekillerinde görüyoruz. Son derece modern bir Japon kadını, bugün geleneksel giysisini giyerek alışverişe çıkabilir, eşini dostunu ziyaret edebilir. Bu Japonlar için son derece normal bir yaşam şekli'' dedi. Kimononun günümüzde de geçmişin koşullarına uygun şartlarda üretildiğini anlatan Kavaguchi, şöyle devam etti: ''İpekten ve özel boyalar kullanarak üretilen el yapımı bir kimono özellikle iş adamları ve zengin Japonlar tarafından tercih ediliyor. Özel üretim bir kimono 550 bin ile 14 milyon Japon yeni (10 bin ile 200 bin lira) arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Makine üretimi kimonoların yoğunlukla üretildiği Japonya'da el ustası oldukça azaldı. Talep var ancak üretim yok. Eskiden her evde kadınlar, eşi ve çocukları için kimono dikerdi.'' Kavaguchi, kimonoların erkek ve kadınlar için ayrı renk ve şekillerde dizayn edildiğini, mevsimsel giyilen kimonoların yanı sıra, kadınların törenlerde giydiği özel kimonolar bulunduğunu da bildirdi. Genç kızların günlük yaşamda ''Furisode'' olarak adlandırılan renkli kimonolar giydiğini anlatan Kavaguchi, sözlerine şöyle devam etti: ''Bir gelin ise düğünde 'Shiromuku' adı verilen kalın kumaşlı, özel işlemeleri bulunan beyaz renkteki kimonoyu tercih ederken damat, üzerinde ailesine ait bir sembolün yer aldığı 'Habutae' ipeğinden üretilmiş özel kimonoyu giymektedir. Cenaze törenlerinde ise erkek ve kadınlar siyah kimono giyerler. Fabrikalarda üretilen ve basit geometrik şekillere sahip, günlük hayat içinde sık kullanılan kimonolar ise 'Edo Komon' adını taşır. İpeğin yanı sıra pamuk, yün ve sentetikten kimonolar da üretilmektedir.'' Tokyo'da Japon geleneksel kıyafetlerinin üretildiği sayılı kimono mağazası bulunduğunu anlatan Kavaguchi, bu mağazaların özel kimonoların yanı sıra halkın günlük yaşamında kullandığı kimonolar da ürettiğini kaydetti. Kavaguchi, dünyanın çeşitli ülkelerinde kimono olarak bilinen ince, pamuklu giysilerin ise yaz aylarında hem erkekler, hem de kadınlar tarafından giyilen ''Yukata'' ismi verilen giysi olduğunu sözlerine ekledi.